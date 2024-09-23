نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كراسة شروط مشروع صبا للإسكان: كل ما تحتاج معرفته عن التقديم والمراحل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد مشروع "صبا" للإسكان تزايدًا في معدلات البحث بعد إعلان هيئة المجتمعات العمرانية عن طرح المرحلة الأولى من هذا المشروع بالتوسعات الشمالية في مدينة 6 أكتوبر.

يعد المشروع جزءًا من مبادرة "سكن لكل المصريين" ويستهدف الفئة فوق المتوسطة من الدخل، مع توفير خيارات دفع مرنة على عدة سنوات. هنا تجد تفاصيل كراسة الشروط وكيفية التقديم.

تفاصيل مشروع صبا 6 أكتوبر

مشروع صبا هو مشروع موجه لفوق متوسطي الدخل، ويتميز بشقق تتراوح مساحاتها بين 130 و140 مترًا مربعًا. يشمل المشروع طرح 600 شقة جاهزة للتخصيص، مع خيارات سداد مرنة تتراوح بين 3، 5، و7 سنوات بفوائد بنكية معقولة.

طرق السداد

السداد على 3 سنوات

السداد على 5 سنوات

السداد على 7 سنوات

مقدم الحجز

يبلغ مقدم الحجز المطلوب 150 ألف جنيه، ويكون التخصيص بناءً على أسبقية الحجز الإلكتروني.

خطوات التقديم على الوحدات السكنية

لتقديم طلبك لحجز وحدة سكنية في مشروع صبا، يجب اتباع الخطوات التالية:

زيارة موقع هيئة المجتمعات العمرانية: يمكنك زيارة الموقع الإلكتروني الخاص ببنك التعمير والإسكان من هنا لمراجعة المشاريع المتاحة. تسجيل مستخدم جديد: اضغط على "تسجيل مستخدم جديد" وأدخل بياناتك. ستتلقى رسالة بكلمة مرور مؤقتة. إنشاء كلمة سر دائمة: استخدم كلمة المرور المؤقتة لإنشاء كلمة مرور دائمة تحتوي على 8 أحرف على الأقل تشمل حرف كبير، رقم، ورمز. استخراج رقم استمارة: بعد التسجيل، اضغط على "استخراج رقم استمارة" للحصول على رقم الاستمارة المطلوب لتحويل المبالغ المالية. تحويل المبالغ المالية: يمكن تحويل المبلغ عبر طرق الدفع المعتمدة (Ach أو Swift) أو من خلال أي فرع من فروع بنك التعمير والإسكان. تأكيد التحويل: بعد التحويل، ستتلقى رسالة تأكيدية تفيد بإتمام التحويل. اختيار الوحدة: عند فتح باب الحجز، عد إلى الموقع الإلكتروني لاختيار الوحدة التي ترغب في حجزها. الاستفسارات: يمكنك إرسال بريد إلكتروني للاستفسار على [email protected] أو الاتصال بالرقم 19995.

شروط الحجز الإلكتروني

عند التقديم لحجز وحدة سكنية في مشروع صبا، يجب الموافقة على الشروط التالية:

الإقرار بالاطلاع على كراسة الشروط وقبول كافة الاشتراطات الواردة بها.

وقبول كافة الاشتراطات الواردة بها. الإقرار بقبول الشروط والأحكام الخاصة بالحجز الإلكتروني.

الحفاظ على اسم المستخدم وكلمة السر وعدم مشاركة هذه المعلومات مع الآخرين.

وعدم مشاركة هذه المعلومات مع الآخرين. السماح بتعديل بيانات الحجز أثناء إدخالها وقبل إرسال طلب التسجيل.

كراسة شروط مشروع صبا PDF

توفر كراسة شروط مشروع صبا كافة التفاصيل المتعلقة بالمشروع، وتعد خطوة هامة لفهم كافة المتطلبات والشروط قبل التقديم.

يمكنك تحميل كراسة الشروط من خلال الموقع الإلكتروني بعد مراجعة المشاريع المتاحة.