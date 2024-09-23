نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حالة الطقس اليوم: حرارة ورطوبة مع فرص للأمطار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تسود اليوم الاثنين، 23 سبتمبر 2024، حالة من الطقس الحار الرطب نهارًا على معظم أنحاء مصر، بينما يُتوقع أن يكون الطقس معتدل الحرارة ورطبًا ليلًا.

كما تشير التوقعات إلى وجود ارتفاع في الأمواج على البحر المتوسط والبحر الأحمر، مع فرص لتكون شبورة مائية خفيفة في الصباح.

تفاصيل حالة الطقس

الطقس نهارًا وليلًا

تشير التوقعات إلى ارتفاع الأمواج على البحر المتوسط بين 1.5 إلى 2 متر، بينما يتراوح ارتفاع الأمواج على البحر الأحمر بين 2 إلى 2.5 متر.

كما يتوقع تكون شبورة مائية خفيفة في الصباح، خاصة على الطرق الزراعية والسريعة والمناطق القريبة من المسطحات المائية.

فرص الأمطار

هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة اليوم، خاصة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وذلك على فترات متقطعة.

وتكون الرياح معتدلة في أغلب الأنحاء، مع نشاط أحيانًا، مما يساعد في تخفيف حدة الرطوبة في الأجواء.

درجات الحرارة المتوقعة

تتفاوت درجات الحرارة في مختلف مناطق مصر، حيث يُتوقع أن تصل درجة الحرارة العظمى في القاهرة إلى 32 درجة مئوية، والصغرى 24 درجة.

في العاصمة الإدارية، تكون العظمى 33 درجة والصغرى 23.

درجات الحرارة في مدن أخرى

6 أكتوبر : العظمى 33 والصغرى 24.

: العظمى 33 والصغرى 24. بنها : العظمى 32 والصغرى 24.

: العظمى 32 والصغرى 24. الإسكندرية : العظمى 29 والصغرى 22.

: العظمى 29 والصغرى 22. مطروح : العظمى 28 والصغرى 23.

: العظمى 28 والصغرى 23. الغردقة : العظمى 35 والصغرى 27.

: العظمى 35 والصغرى 27. بني سويف : العظمى 33 والصغرى 22.

: العظمى 33 والصغرى 22. أسوان والوادي الجديد وأبوسمبل: العظمى 37.

نشاط الرياح

تنشط الرياح أحيانًا في القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري، بالإضافة إلى السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري.

بينما تكون الرياح معتدلة على السواحل الشمالية الشرقية وشمال وجنوب الصعيد، مما قد يساهم في تحسين الإحساس بالحرارة في بعض المناطق.

نصائح للمواطنين

نظرًا لارتفاع درجات الحرارة والرطوبة، يُنصح المواطنين باتخاذ الاحتياطات اللازمة عند الخروج في فترات الذروة.

يُفضل ارتداء ملابس خفيفة، وشرب كميات كافية من الماء، وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة.