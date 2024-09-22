نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حجز شقق الإسكان الفاخر في مشروع صبا بمدنية 6 أكتوبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأ اليوم، الأحد 22 سبتمبر 2024، حجز شقق الإسكان الفاخر في مشروع "صبا" بمدينة 6 أكتوبر، الذي أعلنته شركة التعمير للتطوير العقاري "توريك"، إحدى شركات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

يتم الحجز عبر الموقع الرسمي لبنك التعمير والإسكان، حيث يتوفر المشروع بشروط تنافسية وخدمات متكاملة.

تفاصيل مشروع صبا

موقع المشروع

يقع مشروع صبا في امتداد التوسعات الشمالية بمدينة 6 أكتوبر، على مساحة 69 فدانًا. يتكون المشروع من 85 عمارة سكنية، كل منها تحتوي على دور أرضي وخمسة أدوار متكررة.

المساحة والخدمات

تبلغ المساحة البنائية للمشروع 10% من إجمالي مساحة المشروع، ويتضمن مجموعة متنوعة من الخدمات مثل:

مناطق خضراء : توفر بيئة مريحة وهادئة للسكان.

: توفر بيئة مريحة وهادئة للسكان. برجولات ومقاعد : لمزيد من الراحة والاسترخاء.

: لمزيد من الراحة والاسترخاء. مناطق لعب للأطفال : لضمان أوقات ممتعة وآمنة للأطفال.

: لضمان أوقات ممتعة وآمنة للأطفال. أسوار وبوابات: لضمان أمن وسلامة السكان.

الشروط المالية

المقدم : يبدأ من 15%.

: يبدأ من 15%. التقسيط: يمكن تقسيط المبلغ المتبقي حتى 7 سنوات، مما يسهل على المتقدمين الحصول على وحدات سكنية تناسب احتياجاتهم.

خطوات حجز الشقق

لحجز شقة في مشروع صبا، يجب الدخول على هذا الرابط والتسجيل في موقع بنك التعمير والإسكان. بعد التسجيل، يمكن التقدم للحجز وفقًا للشروط المطلوبة.

شروط حجز الشقق عبر بنك التعمير والإسكان

الإطلاع على كراسة الشروط: يجب أن يقر المتقدم بقراءته لكراسة الشروط وفهمه لكافة المحتويات.

قبول الشروط والأحكام: يجب الإقرار بقبول الشروط والأحكام الخاصة بالحجز الإلكتروني.

مسئولية الحفظ: يتعين على المتقدم الحفاظ على اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة به، ويتحمل المسؤولية عن أي نشاط يتم باستخدام تلك المعلومات.

تعديل البيانات: يُسمح بتعديل بيانات حجز الوحدات أثناء إدخالها فقط، وقبل إرسال طلب التسجيل.

التسجيل باسم القاصر: في حالة التسجيل باسم قاصر، يجب إرفاق صورة شهادة الميلاد بدلًا من صورة بطاقة الرقم القومي.

التحقق من البيانات: يُنصح بالتحقق من كافة بيانات الاستمارة قبل حفظها على الموقع، حيث لا يمكن تعديلها بعد استخراج الاستمارة.