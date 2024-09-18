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حظك اليوم.. توقعات الابراج الخميس 19-9-2024

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حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 18 سبتمبر 2024 06:31 صباحاً - حظك اليوم برج الحمل الخميس 19-9-2024

مهنياً: يوم مناسب لك ويُكسبك نقاطاً كبيرة وأهمية، وتؤدي دوراً كبيراً في العمل تهنّأ به من قبل أرباب العمل.

عاطفياً: انطلق في سفرة مع الشريك إلى إحدى الدول الأوروبية، وخصوصاً بعدما مررت بفترة من الإرهاق والجهد الذي بذلته لإنجاز مشروع العمر.

صحياً: إيلاء الشأن المهني والعاطفي الاهتمام اللازم، يجب ألا ينسيك الاهتمام بالوضع الصحي أيضاً.

حظك اليوم برج الثور الخميس 19-9-2024

مهنياً: حافظ على خصوصية العمل وأسراره المهنية، ولا تخبر بها أحداً لأن المغرضين كثر وأصحاب النيات السيئة يحيطون بك من دون أن تدري.

عاطفياً: تصرّف بطبيعتك مع الحبيب ولا تتصنّع المجاملة والتواضع، وابتعد عن التملق.

صحياً: الإفراط في تناول الخمور للتخلص من المشكلات يزيد الأمر سوءاً.

حظك اليوم برج الجوزاء الخميس 19-9-2024

مهنياً: تعيش هذا اليوم تجدداً وتتاح أمامك حرية التصرف كما تريد في مجالك المهني، فتحاول الاستفادة من الفرصة لتحسين سير العمل.

عاطفياً: أظهر مشاعرك للحبيب فأنت تدرك مدى تعلقه بك وحرصه على إسعادك دائماً.

صحياً: حاول أن تنام ثماني ساعات وخفف من السهرات الطويلة لأنها تنهكك جسدياً.

حظك اليوم برج السرطان الخميس 19-9-2024

مهنياً: تطوّرات كبيرة في العمل وإنجازات تسجّل في خانتك، على أن تتمكّن من استثمارها لاحقاً في مسيرتك.

عاطفياً: باستطاعتك مناقشة المواضيع الحسّاسة وربّما التفاوض حول نقطة معيّنة.

صحياً: وظف طاقتك في مشاريع مسلية تبعدك عن روتين العمل وتزرع الراحة في داخلك.

حظك اليوم برج الاسد الخميس 19-9-2024

مهنياً: عليك أن تفتح عينيك جيداً لتدرك ما يجري حولك وما يخطط لك، وعليك أيضاً أن تتمالك أعصابك، فالأضواء مسلّطة عليك بقوة.

عاطفياً: لا تتوقف على الأمور البديهية فقط، بل حاول أن تبحث في الجوهر عن كل الظروف التي أوصلتك إلى هذا الوضع.

صحياً: لا تعر المشاكل العابرة اهتمامك الكبير، وتغاض عنها بنشاطات ترفيهية مسلية.

حظك اليوم برج العذراء الخميس 19-9-2024

مهنياً: تعرف فرصاً مميزة قد تتاح لك في القريب العاجل فاستغلها كما يجب، وتشعر بأن إيجابية الأجواء قد تحقق أرباحاً غير متوقعة على الإطلاق.

عاطفياً: بينك وبين الشريك أسرار كثيرة، وكلما توطدت علاقتك به اكتشفت أموراً تفرحك وتجعلك مرتاحاً إليه.

صحياً: على أبواب الصيف تكثر المشاريع الترفيهية، فاحزم امرك منذ اليوم وخطط لها.

حظك اليوم برج الميزان الخميس 19-9-2024

مهنياً: تحصد جهودك المهنية الأموال والأرباح وتتحقق المشاريع التي كنت تحلم بها منذ أمد بعيد، وبانتظارك فرحة على هذا الصعيد .

عاطفياً: عامل الشريك بلطف ومحبة لتعزيز الروابط التي تصب في النتيجة في مصلحة العلاقة على المدى المنظور.

صحياً: لن أقول لك إن الوضع خطر لئلا تعيش في قلق، لكن إذا استمر على ما هو عليه فالخطر وارد لا محالة.

حظك اليوم برج العقرب الخميس 19-9-2024

مهنياً: تجاهد بقوة وتحارب بشراسة وتواجه بعزيمة وتصميم كبير لتتمكن من تحقيق ما كنت تحلم به وخصوصاً أن الفرصة متاحة .

عاطفياً: جوّ فاتر ومتقلّب وتظهر المتاعب وأخشى على العلاقة الهشّة وغير المترابطة والمبتدئة.

صحياً: لا تظن أنك تقدر على تحمل الضغوط فترة طويلة، فقد تنهار في أي لحظة وفجأة.

حظك اليوم برج القوس الخميس 19-9-2024

مهنياً: حذار النزاع مع أحد المسؤولين في عملك أو مع إحدى السلطات القوية والفاعلة، لا تلعب بالنار لئلا تحرق أصابعك وتهدم كل ما بنيته.

عاطفياً: تكون بعض المشاكل عبئاً على العلاقة بالشريك، فيستحسن أن تكون أكثر هدوءاً في تعاملك معه مستقبلاً.

صحياً: تعيش تجربة مُربكة أو تقلق بشأن أحد افراد العائلة جراء إصابته بوعكة صحية مفاجئة.

حظك اليوم برج الجدي الخميس 19-9-2024

مهنياً: تعيش هذا اليوم تقدماً معنوياً قوياً وتتحسن إحدى العلاقات الشخصية وتحسم أمرك إيجاباً وتكسب معركة جديدة خضتها بشراسة.

عاطفياً: فرحة كبيرة وانسجام غير متوقع بسبب موقفك من دعم مشروع طرحه عليك الشريك.

صحياً: تحتاج الى الهدوء بعيداً عن الضغوط العملية والمهنية لكي تستعيد عافيتك.

حظك اليوم برج الدلو الخميس 19-9-2024

مهنياً: قد تعرف أزمة مهنية صعبة بسبب سوء تصرفك مع الزملاء إزاء أحد الأمور وإهمالك المتواصل للحسابات، ما أوقعك في عجز.

عاطفياً: لا تكن مقطب الجبين أمام الشريك، لا ذنب له في كل ما يحصل معك، لذا حاول أن تسايره وتلاطفه فهم رقيق المشاعر والأحاسيس.

صحياً: إذا شعرت ببعض الألم في مختلف أنحاء جسمك فذلك جراء التعب والإرهاق في العمل.

حظك اليوم برج الحوت الخميس 19-9-2024

مهنياً: تنتقل اليوم إلى مركز جديد يمنحك انطلاقة قوية وحماسية بسبب الرغبة الكبيرة التي تتملّكك لاقتحام الجديد والمجهول.

عاطفياً: تتمتّع بحيوية كبيرة، تصادفك الفرص وتُوفّق في علاقة جديدة مهمّة تحديد مستقبلل العاطفي.

صحياً: إذا أحسست برغبة دائمة في حك بشرتك عليك الإسراع إلى زيارة أخصائي الأمراض الجلدية.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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