وزير الخارجية يؤكد دور الجالية المصرية بروسيا في تعزيز الروابط بين البلدين

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 17 سبتمبر 2024 04:32 مساءً - أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، أثناء لقاءه مع ممثلي الجالية المصرية في روسيا على التزام الدولة برعاية مصالح المصريين المقيمين بالخارج، ويأتي هذا الإلتزام على رأس أولويات وزارة الخارجية.

واستعرض الدكتور بدر عبد العاطي، خلال اللقاء رؤية السياسة الخارجية المصرية إزاء مختلف التحديات والأزمات بالمنطقة، موضحاً الأهمية الكبيرة التي يتم إيلائها بوزارة الخارجية لدعم الاقتصاد الوطنى وجذب الاستثمارات وزيادة مشروعات التنمية.

وقد استمع وزير الخارجية والهجرة، في هذا الإطار إلى أفكار ممثلي الجالية ورؤاهم ومقترحاتهم، مشيراً إلى دورهم المهم فى تعزيز الروابط الوطيدة التي تجمع بين البلدين.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن وزير الخارجية وَّجه خلال لقاءه بأعضاء البعثة الدبلوماسية ورؤساء المكاتب الفنية بأهمية إيلاء أقصى درجات العناية لتقديم كافة الخدمات للمترددين على البعثة سواء من المواطنين المصريين أو الأجانب بأيسر السبل وفي أقل مدة زمنية ممكنة.

وفي زيارة رسمية قام الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة يوم ١٥ سبتمبر بزيارة مقر السفارة المصرية في موسكو، حيث التقى في اليوم الأول من زيارته بجميع العاملين بالبعثة الدبلوماسية وكافة المكاتب الفنية.