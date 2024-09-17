إطلاق مبادرة "بداية جديدة" لتعزيز بناء الإنسان المصري وترسيخ الهوية الوطنية.. اليوم

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 17 سبتمبر 2024 02:26 مساءً - أعلن مركز معلومات مجلس الوزراء إنه فى إطار الاهتمام ببناء الإنسان المصري وفى ضوء توجيهات رئيس الجمهورية، يشهد اليوم رئيس مجلس الوزراء احتفالية إطلاق مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان المصري" في العاصمة الإدارية الجديدة، بهدف الاستثمار في رأس المال البشرى من خلال برنامج عمل يستهدف تنمية الإنسان والعمل على ترسيخ الهوية المصرية من خلال تعزيز الجهود والتنسيق والتكامل بين جميع جهات الدولة فى مختلف أقاليم الجمهورية، وعلى رأسها الوزارات المعنية.

وتهتم المبادرة بالأسرة المصرية عبر برنامج متكامل، وترتكز أيضا على بناء الوعى، وإعداد أجيال جديدة تترسخ لديها قيم الانتماء والولاء للدولة المصرية، والحفاظ على مقدرات الوطن والمشاركة بفاعلية فى عملية التنمية الشاملة.