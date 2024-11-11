نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وكيل الشباب والرياضة بالجيزة يفتتح 7 فصول جديدة لمحو الأمية بمنشأة القناطر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - افتتح الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة، مركز شباب الجاجر 7 فصول لمحو الأمية بمراكز شباب "منشأة القناطر، منشاة رضوان، كفر حجازي،و 4 فصول بالحاجر"، التابعين لإدارة شباب منشأة القناطر، بحضور الهام فؤاد مدير إدارة تنمية الشباب، سيد معوض مدير إدارة منشأة القناطر.

جاء ذلك من منطلق حرص وزارة الشباب والرياضه بقيادة الدكتور اشرف صبحي على تنفيذ رؤية القيادة السياسية فى الإهتمام بذوي الهمم ودمجهم فى المجتمع وتمكينهم علميًا واجتماعيًا، وتنفيذًا لإستراتيجية وزارة الشباب والرياضة فى جعل مراكز شباب مصر مراكز خدمة مجتمعية.

جدير بالذكر أن مديرية الشباب والرياضة بالجيزة كان لها الريادة فى تنفيذ تلك المبادرة فى مارس 2022 بافتتاح فصول محو الامية لذوى الهمم ومازالت المبادرة مستمرة وجارى إفتتاح فصول جديدة فى مراكز شباب الجيزة.

أتي ذلك تحت رعاية الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، المهندس عادل النجار محافظ الجيزه وتوجيهات الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة،وبإشراف عادل فهمي وكيل المديريه للشباب وإلهام فؤاد مدير اداره تنمية الشباب، ومنسقين محافظة الجيزه لمبادرة محو الأمية لذوى الهمم ؤرحاب عادل،خالد طه، ومنسق محو الامية بالإدارة احمد عبدالمحسن.

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