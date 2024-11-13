العالم اليوم - الانفجارات تهز كييف على وقع هجوم صاروخي روسي

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 13 نوفمبر 2024 02:26 مساءً - دون انفجارات في أنحاء العاصمة الأوكرانية كييف، الأربعاء، على وقع هجوم روسي بالصواريخ هو الأول منذ شهر أغسطس الماضي.

وأوضحت القوات الجوية الأوكرانية أن الدفاعات الجوية اعترضت صاروخي كروز وصاروخين باليستيين و37 طائرة مسيرة في أنحاء البلاد دون أنباء عن وقوع أضرار بالغة، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

وكتب أندريه يرماك رئيس مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على تطبيق تيليجرام للتراسل أن الرئيس الروسي "(فلاديمير)بوتين يشن هجوما صاروخيا على كييف الآن".

وقال رئيس إدارة منطقة كييف إن حطام الأسلحة سقط في منطقة خارج العاصمة، مما أدى إلى إصابة رجل يبلغ من العمر 48 عاما ونشوب حريق في مستودع.

كما قال رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو إن طائرة مسيرة كانت لا تزال تحلق فوق وسط كييف في صباح الأربعاء.

وكتبت إدارة مدينة كييف على تيليجرام "هناك انفجارات في المدينة. قوات الدفاع الجوي تقوم بعمليات ابقوا في الملاجئ".

ولجأ نحو مئة من السكان إلى محطة مترو يونيفرسيتيت منهم أطفال صغار ونساء مسنات، وفق ما أوردت الوكالة.

وفي وقت سابق من العام الجاري، استهدفت روسيا منشآت الطاقة الأوكرانية مما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي، وتحسن الوضع منذ ذلك الحين لكن مسؤولين يعتقدون أن الكرملين قد يخطط لمهاجمة الشبكة مرة أخرى قريبا، بحسب رويترز.