جوائز “جلوب سوكر” .. 12 نادياً مرشحون لجائزة أفضل نادٍ لعام 2024

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 14 نوفمبر 2024 10:33 صباحاً - أعلنت اللجنة المنظمة لجوائز “جلوب سوكر” عن قائمة الأندية المرشحة لجائزة أفضل نادٍ في العالم لعام 2024.

وتواجد ضمن القائمة 12 نادياً، وهم:

ريال مدريد (إسبانيا)، العين (الإمارات)، الأهلي (مصر)، أتالانتا (إيطاليا)، أتلتيكو مينيرو (البرازيل)، باير ليفركوزن (ألمانيا)، بوتافوجو (البرازيل)، إنتر ميلان (إيطاليا)، مانشستر سيتي (إنكلترا)، أولمبياكوس (اليونان)، باريس سان جيرمان (فرنسا)، سبورتنج لشبونة (البرتغال).

ويقام حفل توزيع الجوائز يوم 27 ديسمبر/كانون الأول المقبل، في مدينة دبي الإماراتية.

جدير بالذكر، أن مانشستر سيتي حقق جائزة أفضل نادٍ لعام 2023 المقدمة من “جلوب سوكر”.