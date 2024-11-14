البيض والكوليسترول: الحقيقة الكاملة التي تحتاج لمعرفتها

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 14 نوفمبر 2024 10:33 صباحاً - متابعة بتول ضوا

لطالما دار جدل حول تأثير البيض على مستويات الكوليسترول في الدم. فمن جهة، يحتوي صفار البيض على نسبة عالية من الكوليسترول، ومن جهة أخرى، يعتبر البيض مصدرًا غنيًا بالبروتينات والعناصر الغذائية الأخرى الضرورية لصحة الجسم. فما هي الحقيقة؟ هل يجب علينا التخلي عن البيض لحماية قلوبنا؟

في الماضي، كان يُعتقد أن تناول البيض يرفع بشكل كبير مستويات الكوليسترول الضار في الدم، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب. ومع ذلك، أظهرت الدراسات الحديثة أن هذه العلاقة ليست بهذه البساطة.

الكوليسترول في الجسم: ينتج الجسم معظم الكوليسترول الذي يحتاجه، ولا تأتي النسبة الأكبر من الكوليسترول من الأطعمة التي نتناولها.

أنواع الكوليسترول: هناك نوعان رئيسيان من الكوليسترول: الكوليسترول الجيد والكوليسترول السيئ. الكوليسترول الجيد يساعد على نقل الكوليسترول الزائد من الشرايين، بينما الكوليسترول السيئ يترسب على جدران الشرايين ويزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

تأثير البيض على الكوليسترول: أظهرت العديد من الدراسات أن تناول البيض بكميات معتدلة لا يرفع بشكل كبير مستويات الكوليسترول الضار في الدم لدى معظم الأشخاص الأصحاء. بل قد يساهم في زيادة مستويات الكوليسترول الجيد.

بالإضافة إلى كونه مصدرًا ممتازًا للبروتين، يحتوي البيض على العديد من العناصر الغذائية الأخرى المهمة، مثل:

الفيتامينات والمعادن: مثل فيتامينات B والحديد والسيلينيوم.

الدهون الصحية: يحتوي صفار البيض على دهون صحية، مثل الأوميجا 3.

اللوتين والزياكسانثين: وهما مضادات أكسدة مهمة لصحة العين.

بالنسبة لمعظم الأشخاص الأصحاء، فإن تناول البيض بكميات معتدلة آمن ولا يرتبط بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب. ومع ذلك، يجب على الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع مستويات الكوليسترول أو أمراض القلب الأخرى استشارة الطبيب قبل زيادة استهلاكهم للبيض.

لا يوجد إجماع علمي حول العدد المثالي للبيض الذي يمكن تناوله يوميًا. ومع ذلك، تشير العديد من الدراسات إلى أن تناول بيضة واحدة إلى بيضتين يوميًا آمن لمعظم الأشخاص الأصحاء.

التنوع: حاول تنويع مصادر البروتين في نظامك الغذائي، ولا تعتمد فقط على البيض.

الطهي الصحي: تجنب قلي البيض في الزيوت المشبعة، واختر طرق طهي صحية مثل السلق أو الشوي.

الاعتدال: تناول البيض بكميات معتدلة كجزء من نظام غذائي متوازن.

في الختام، يعتبر البيض غذاءً مغذيًا يمكن أن يكون جزءًا من نظام غذائي صحي ومتوازن. ومع ذلك، يجب على كل شخص استشارة الطبيب لتحديد الكمية المناسبة له من البيض.