نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم.. عرض فيلم "سامية" ضمن البانوراما الدولية بمهرجان القاهرة السينمائي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعرض اليوم، فيلم "سامية"، ضمن البانوراما الدولية، والتي تقام ضمن فعاليات الدورة الـ 45 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

فيلم "سامية" روائي تدور أحداثه عن تتحدي سامية المحرمات من خلال الركض في شوارع مقدشيو، في مجتمع يُفرض أن المرأة لا يجب أن تقوم بأي نشاط بدني في الشارع. يوما ما يقودها شغفها إلى الألعاب الأوليمبية.

عرض فيلم سامية

ينطلق عرض الفيلم الذي تبلغ مدته 96 دقيقة، في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا، على مسرح الهناجر بدار الأوبرا المصرية، وهو من إخراج ياسمين شامديريلي، وإنتاج مشترك بين إيطاليا، ألمانيا، بلجيكا.

فعاليات مهرجان القاهرة

يشار إلى أن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي من المقرر أن تستمر فعالياته حتى يوم 22 نوفمبر الجاري.