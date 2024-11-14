منتخب قطر يحقق فوزاً صعباً على أوزبكستان

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 14 نوفمبر 2024 07:59 مساءً - حقق منتخب قطر فوزاً صعباً على نظيره أوزبكستان، بنتيجة 3-2، مساء اليوم، ضمن الجولة الخامسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

ثلاثية العنابي حملت توقيع كلاً من المعز علي “هدفين” (د25، د41)، ولوكاس مينديز (د90+12)، فيما سجل عباسييك فايزولاييف هدفي المنتخب الأوزبكي (د75، د80).

بهذه النتيجة، رفع منتخب قطر رصيده إلى 7 نقاط في المركز الرابع ضمن المجموعة الأولى، فيما تجمد رصيد أوزبكستان عند 10 نقاط في المركز الثاني.