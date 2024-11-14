التأتأة: مشكلة شائعة عند الأطفال وكيفية التعامل معها

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 14 نوفمبر 2024 07:59 مساءً - هل يعاني طفلك من صعوبة في التحدث بطلاقة؟ هل يكرر الكلمات أو يتوقف أثناء الحديث؟ قد يكون طفلك يعاني من التأتأة. هذه المشكلة شائعة بين الأطفال ويمكن أن تؤثر على ثقتهم بأنفسهم وتفاعلهم الاجتماعي. في هذا المقال، سنتعرف على أسباب التأتأة وأعراضها وطرق علاجها.

ما هي التأتأة؟

التأتأة هي اضطراب في النطق يتسبب في تكرار الأصوات أو المقاطع أو الكلمات، أو التوقف الطويل بين الكلمات. قد يعاني الأطفال المتأتئون أيضًا من توتر أو قلق أثناء التحدث.

أسباب التأتأة:

العوامل الوراثية: قد يكون للتاريخ العائلي للتأتأة دور في ظهورها.

النمو العصبي: قد يكون هناك اختلاف في نمو الدماغ يؤثر على القدرة على التحكم في عضلات الكلام.

العوامل البيئية: قد تساهم العوامل البيئية مثل التوتر أو الضغط في تفاقم التأتأة.

أعراض التأتأة:

تكرار الأصوات أو المقاطع: مثل “ب-ب-بالون”.

التوقف أثناء الكلام: فترات صمت طويلة بين الكلمات.

إطالة الأصوات: مثل “ســـــــــماء”.

توتر عضلات الوجه والرقبة: مثل عقد الحاجبين أو إغلاق العينين.

تجنب الكلام: قد يتجنب الطفل المواقف التي تتطلب منه التحدث.

تأثير التأتأة على الطفل:

انخفاض الثقة بالنفس: قد يشعر الطفل بالخجل والخوف من التحدث أمام الآخرين.

صعوبات في التواصل: قد يواجه الطفل صعوبة في بناء العلاقات الاجتماعية.

مشاكل في التعلم: قد تؤثر التأتأة على أداء الطفل في المدرسة.

علاج التأتأة:

علاج النطق: يعمل معالج النطق على مساعدة الطفل على تطوير مهارات الكلام والتعبير عن نفسه بوضوح.

العلاج السلوكي المعرفي: يساعد الطفل على إدارة التوتر والقلق المرتبطين بالتحدث.

العلاج الدوائي: في بعض الحالات، قد يصف الطبيب بعض الأدوية للمساعدة في تخفيف الأعراض.

نصائح للآباء:

كن صبورًا ومتفهمًا: شجع طفلك على التحدث ببطء ووضوح.

لا تضغط على طفلك: لا تلوم طفلك أو تسخر منه بسبب التأتأة.

استشر متخصصًا: إذا لاحظت أن طفلك يعاني من التأتأة، فاستشر طبيب الأطفال أو معالج النطق.

وفر بيئة داعمة: قم بتهيئة بيئة هادئة ومريحة للتحدث مع طفلك.

هذا والتأتأة مشكلة شائعة يمكن علاجها بنجاح. من خلال التشخيص المبكر والعلاج المناسب، يمكن للأطفال المتأتئين التغلب على هذه المشكلة وتحسين جودة حياتهم.