ما هو الفرق بين التهاب المفاصل والروماتيزم؟

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 14 نوفمبر 2024 11:57 مساءً - الفروق الأساسية بين التهاب المفاصل والروماتيزم

يعتبر كل من التهاب المفاصل والروماتيزم من الحالات الصحية التي تؤثر على المفاصل وتسبب الألم والالتهاب، لكن يكمن الفرق في ماهية كل منهما وتفاصيل أعراضهما وكيفية التعامل معهما. لذلك، من المهم التعرف على الفروق بينهما لفهم الحالة بشكل أفضل واختيار العلاج المناسب.

ما هو التهاب المفاصل؟

التهاب المفاصل هو عبارة عن التهاب يصيب المفاصل نفسها، وقد ينتج عن تآكل الغضاريف أو جراء تعرض المفاصل لإصابة. يعتبر الفصال العظمي (هشاشة العظام) والنقرس من أنواع التهاب المفاصل الشائعة. تشمل الأعراض الأساسية لالتهاب المفاصل:

الألم في المفاصل، خاصة عند التحرك.

تورم في المفصل المصاب.

تيبس وصعوبة في تحريك المفاصل.

احمرار وسخونة في المنطقة المحيطة بالمفصل في بعض الحالات.

ما هو الروماتيزم؟

الروماتيزم، ويعرف أيضاً كالتهاب المفاصل الروماتويدي، هو مرض مناعي ذاتي مزمن يتميز بالتهاب مؤلم يؤثر بشكل أكبر على المفاصل، لكنه قد يشمل أيضاً أعضاء أخرى في الجسم مثل الجلد، العيون، والرئتين. يصيب الروماتيزم غالباً النساء أكثر من الرجال ويظهر في أعمار مختلفة. من الأعراض الشائعة للروماتيزم:

ألم وتورم متعدد في المفاصل.

الإرهاق والشعور العام بالتعب.

تيبّس صباحي طويل الأمد يستمر لأكثر من ساعة.

عقيدات روماتويدية تحت الجلد في بعض الحالات.

كيفية التعامل مع التهاب المفاصل والروماتيزم

تختلف الطرق العلاجية لكل من التهاب المفاصل والروماتيزم بناءً على الأسباب والأعراض الفردية للمريض. يهدف العلاج في كلا الحالتين إلى تخفيف الألم والحد من الالتهاب ومنع تقدم المرض. وتشمل العلاجات الأساسية:

تناول الأدوية المضادة للالتهابات غير الستيرويدية (NSAIDs).

استخدام الكورتيكوستيرويدات في الحالات الشديدة.

العلاج الطبيعي والتمارين الرياضية للحفاظ على مرونة المفاصل.

التدخل الجراحي في الحالات المتقدمة.

للخلاصة، يعد الفهم الواضح للفروق بين التهاب المفاصل والروماتيزم مهماً لتمكين الأشخاص من التعرف على الأعراض مبكراً والسعي للعلاج المناسب لتعزيز الجودة الحياتية والحد من التأثيرات السلبية لهذه الحالات على حياتهم اليومية.