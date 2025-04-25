نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترامب يصف أول 100 يوم من ولايته بـ "الناجحة جدا" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن أول 100 يوم من ولايته الثانية في البيت الأبيض كانت ناجحة للغاية.

وصرح ترامب في مقابلة مع مجلة "تايم": "أعتقد أننا حققنا أول 100 يوم رئاسية ناجحة جدا. كتب الكثيرون أن هذا كان أفضل شهر أول، وأفضل شهر ثان - وبالفعل أفضل شهر ثالث. لكن هذا لن يكون ملموسا على الفور، لأن الانتقال يحتاج إلى بعض الوقت".

وردا على سؤال حول توسيع صلاحيات الرئيس، أكد ترامب أنه يستخدم السلطة فقط بالطريقة التي "خطط لها منذ البداية".

وفي اليوم السابق، أظهرت استطلاعات موقع "Decision Desk HQ" وصحيفة "Hill" انخفاض معدل الرضا على الرئيس الأمريكي إلى أدنى مستوى منذ بداية ولايته الثانية وسط صعوبات اقتصادية وانتقادات عامة. بينما كشف استطلاع لوكالة رويترز وشركة "Ipsos" يوم الأربعاء أن 42% فقط من الأمريكيين يوافقون على أداء الرئيس ترامب في المجال الاقتصادي.



وبشأن الولاية الرئاسية الثالثة، التي تحدث ترامب عنها رغم أن الدستور الأمريكي يمنعه من الترشح مجددا، أعرب ثلاثة أرباع ممن شاركوا في الاستطلاع عن الرأي بأن ترامب يجب ألا يترشح للرئاسة من جديد.

وقال 53% من مؤيدي الحزب الجمهوري إن ترامب يجب ألا يسعى لولاية ثالثة.