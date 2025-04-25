كومباني يحدد إجازة لاعبي بايرن ميونخ قبل مونديال الأندية

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن فينسنت كومباني، المدير الفني لبايرن ميونخ يوم الجمعة، أن لاعبي الفريق سيحصلون على إجازة تصل إلى أسبوعين قبل انطلاق كأس العالم للأندية.

ويخوض بايرن آخر مبارياته في الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) في 17 مايو القادم، بعدما أخفق في التأهل لنهائي كأس ألمانيا وكذلك لنهائي دوري أبطال أوروبا، اللذين يجريان في 24 و31 من ذات الشهر على الترتيب.

ورغم ذلك، فإن العديد من اللاعبين سيشاركون مع منتخباتهم الوطنية في الأدوار النهائية لبطولة دوري الأمم الأوروبية المقررة في الفترة من 4 إلى 8 يونيو القادم، أو في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، قبل أن يتوجه بايرن للمشاركة في مونديال الأندية بالولايات المتحدة في الشهر نفسه.

وقال كومباني للصحافيين: إنه موسم مميز في ظل المشاركة بكأس العالم للأندية. لقد عملنا مع جميع الإدارات لوضع أفضل خطة ممكنة، سيحصل بعض اللاعبين على إجازة لمدة أسبوعين قبل ذلك، بينما سيحصل البعض الآخر على خمسة أو ستة أيام فقط.

وتقام كأس العالم للأندية في الفترة من 15 يونيو إلى 13 يوليو المقبل، حيث يتواجد بايرن في مجموعة تضم أوكلاند سيتي النيوزيلاندي وبوكا جونيورز الأرجنتيني وبنفيكا البرتغالي بمرحلة المجموعات.

ومن المقرر أن تعتمد فترة الراحة التي سيحصل عليها لاعبو بايرن بعد البطولة على مدى تقدم الفريق بها، علما أن المباراة الرسمية الأولى للفريق بموسم 2025-2026 ستكون في كأس السوبر الألماني يوم 16 أغسطس المقبل، على أن يبدأ الدوري الألماني بعد أسبوع.

وكشف كومباني: لدينا فترة راحة قصيرة بعد مونديال الأندية، ونريد استغلالها ثم نستعد للموسم الجديد.

وشدد كومباني على أن بايرن يتطلع لتحقيق أقصى استفادة في كأس العالم للأندية، حيث قال: من المهم أن نكون في قمة لياقتنا البدنية بالمونديال. عندما تأتي المواجهة الأولى في البطولة، ستكون هذه هي المباراة الأهم بالنسبة لي. هدفنا دائمًا هو الفوز، وسيكون الأمر نفسه هناك.