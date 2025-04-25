مسلسل "برستيج" يحقق انطلاقة قوية بحلقتين تحصد ملايين المشاهدات

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أحمد جودة - القاهرة - حقق مسلسل "برستيج" نجاحًا لافتًا منذ عرض حلقته الأولى والثانية، حيث تخطت نسب المشاهدة حاجز الملايين في أقل من 24 ساعة على منصة يانجو بلاي، اليوم، والذي يعد أولي بطولات مصطفي غريب.

وأثار العمل ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وسط تفاعل واسع من الجمهور الذي أبدى إعجابه بالأداء التمثيلي والحبكة المشوقة التي بدأ بها المسلسل.

المسلسل، الذي ينتمي إلى نوعية الدراما الاجتماعية المليئة بالتشويق، يضم نخبة من نجوم الصف الأول في العالم العربي، وتدور أحداثه حول صراعات السلطة والنفوذ داخل عالم رجال الأعمال، ما جذب أنظار المشاهدين منذ اللحظات الأولى.

وأشاد العديد من النقاد ببراعة الإخراج والتصوير، معتبرين أن المسلسل يقدم نقلة نوعية في مستوى الإنتاج الدرامي العربي.

كما توقعوا له الاستمرار في تحقيق نسب مشاهدة عالية طوال فترة عرضه.

يُعرض مسلسل "بريستيج" حصريًا على "يانجو بلاي" ابتداءً من 24 أبريل، عبر 8 حلقات تُطرح بمعدل حلقتين أسبوعيًا، كل خميس في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

يشارك في بطولة برستيج عدد كبير من الأبطال من بينهم محمد عبد الرحمن الذي ظهر في البرومو بدور عامل المقهى الذي يتحول إلى شاهد مفتاح في الجريمة، ومصطفى غريب كمحامٍ يجد نفسه وسط دوامة من الأسرار.

المسلسل من إخراج عمرو سلامة وتأليف إنجي أبو السعود، ويضم فريق عمل حقق نجاحات كبيرة في أعمال مثل "سفاح الجيزة" و"بيمبو".

يشارك في البطولة محمد عبد الرحمن، مصطفى غريب، راندا عوض، دينا، سامي مغاوري، بسام رجب، آلاء سنان، أمينة البنا، معاذ نبيل، وعمر الشريف، إلى جانب مغني الراب زياد ظاظا وصانع المحتوى عبد العاطي، بالإضافة لظهور قوي ولامع للإعلامي المخضرم عبدالناصر زيدان