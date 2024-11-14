رد سلبي من ريال مدريد على طلب سيرجيو راموس

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 14 نوفمبر 2024 10:33 صباحاً - كشف تقرير صحفي، أن المدافع الإسباني، سيرجيو راموس، عرض على ريال مدريد، العودة لتمثيل الفريق، خلال الموسم الحالي.

راموس منذ رحيله عن صفوف إشبيلية، مع نهاية الموسم الماضي بقي دون نادٍ، ليقرر عرض خدماته على ريال مدريد، لتعويض غياب إيدير ميليتاو، بسبب الإصابة.

ووفقاً لما ذكره برنامج “التشيرينجيتو” الإسباني، فإن راموس تحدث مع كبار المسؤولين داخل ريال مدريد (خوسيه أنخيل سانشيز وفلورنتينو بيريز) بنية واحدة فقط، وهي مساعدة النادي، في وضع معقد للغاية نظراً للإصابات الخطيرة.

وأضاف البرنامج: “كانت ردة فعل النادي واضحة جداً، سيرجيو راموس ليس في خطط ريال مدريد”.

جدير بالذكر، أن راموس رحل عن الميرنجي، صيف 2021، بعد خلاف مع فلورنتينو بيريز حول تجديد العقد، لينضم بعدها لصفوف باريس سان جيرمان.