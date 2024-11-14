ما هي أهم الفيتامينات والمعادن التي تحتاجها النساء يومياً؟

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 14 نوفمبر 2024 06:57 مساءً - الفيتامينات الأساسية لصحة النساء الجسدية والنفسية

تلعب الفيتامينات والمعادن دورًا حيويًا في دعم صحة النساء في جميع مراحل حياتهن. يعد الحفاظ على توازن التغذية السليمة أمرًا بالغ الأهمية للوقاية من الأمراض، وتعزيز الطاقة، وتحسين المزاج والصحة العامة. فيما يلي أهم الفيتامينات والمعادن التي تحتاجها النساء يوميًا.

فيتامين د

يُعتبر فيتامين د جزءًا أساسيًا من النظام الغذائي اليومي، حيث يساهم في تعزيز صحة العظام والأسنان. يُعتبر ضوء الشمس مصدرًا جيدًا له، كما يمكن العثور عليه في عدد من الأطعمة مثل السمك الدهني والبيض ومنتجات الألبان المدعمة.

فيتامين ب12

يُعد فيتامين ب12 ضروريًا للحفاظ على صحة الدماغ والأعصاب، بالإضافة إلى دوره في إنتاج خلايا الدم الحمراء. يوجد هذا الفيتامين في المصادر الحيوانية مثل اللحم والبيض والحليب. ويمكن للنباتيات أخذ المكملات للحصول على هذا الفيتامين.

الحديد

تحتاج النساء إلى الحديد لدعم مستويات الطاقة والوقاية من فقر الدم، خاصة خلال فترات الدورة الشهرية. يتواجد الحديد في اللحوم الحمراء والسبانخ والبقوليات. من المهم تناول فيتامين سي مع الأطعمة المليئة بالحديد لتحسين امتصاصه.

الكالسيوم

يساهم الكالسيوم في صحة العظام والأسنان، ويقلل من خطر الإصابة بهشاشة العظام في الحياة اللاحقة. تتواجد مصادر غنية بالكالسيوم مثل الحليب والجبن والزبادي والخضروات الخضراء الداكنة.

المغنيسيوم

يُعزز المغنيسيوم من التوازن الهرموني وصحة القلب، كما يساعد في تقليل أعراض متلازمة ما قبل الطمث (PMS). يمكن الحصول عليه من المكسرات، والبذور، والحبوب الكاملة.

أوميجا-3

تُعتبر الأحماض الدهنية أوميجا-3 ضرورية لصحة القلب والدماغ، وقد تساعد في تحسين المزاج وتقليل الالتهابات. توجد في الأسماك الدهنية مثل السلمون والتونة، بالإضافة إلى المكسرات والبذور.

نصائح لتعزيز تناول الفيتامينات والمعادن

تنويع النظام الغذائي لتشمل مجموعة واسعة من الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن.

الاستفادة من المكملات الغذائية عند الضرورة ولكن بعد استشارة الطبيب.

البقاء نشطة بدنيًا لدعم امتصاص المغذيات وتحسين الصحة العامة.

الحفاظ على روتين صحي متوازن يتضمن النوم الجيد وتقليل التوتر.

في النهاية، الحفاظ على توازن التغذية السليمة ليس مهمًا فقط لصحة الجسد، بل يؤثر بشكل مباشر على الرفاهية النفسية والعاطفية. لذا من الضروري الاهتمام بتزويد الجسم بجميع العناصر الغذائية الأساسية لضمان حياة صحية ونشيطة.