نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لقطات من حفل مصمم الأزياء اللبناني إيلي صعب بالسعودية (صور) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أقيم مساء أمس الأربعاء حفلا مبهرا بالمملكة العربية السعودية لمصمم الأزياء اللبناني العالمي إيلي صعب عن رؤية إبداعية بعنوان "1001 موسم من إيلي صعب"، ضمن فعاليات موسم الرياض 2024 بحضور المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية والهضبة عمرو دياب ومحمد شلبي والمنتج عيسي موسي والنجمتان اسعاد يونس ويسرا، كما حضرت النجمة العالمية سيلين ديون بأغنيتَيْن، فاجأت بهما والنجم أحمد حلمي.



واحيت الحفل النجمة اللبنانية نانسي عجرم



وعلى صعيد الأزياء افتُتحت الحفلة، التي تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي على مستوى العالم، بلوحات إبداعية عدة من الأزياء، حضرت فيها الممثلة الأمريكية هالي بيري بفستانها الذي يُعَدُّ واحدًا من أشهر أزياء إيلي صعب في تاريخ جوائز الأوسكار.