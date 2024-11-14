الارشيف / فن ومشاهير

لقطات من حفل مصمم الأزياء اللبناني إيلي صعب بالسعودية (صور)

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/9
  • 2/9
  • 3/9
  • 4/9
  • 5/9
  • 6/9
  • 7/9
  • 8/9
  • 9/9

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لقطات من حفل مصمم الأزياء اللبناني إيلي صعب بالسعودية (صور) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أقيم مساء أمس الأربعاء حفلا مبهرا بالمملكة العربية السعودية لمصمم الأزياء اللبناني العالمي إيلي صعب عن رؤية إبداعية بعنوان "1001 موسم من إيلي صعب"، ضمن فعاليات موسم الرياض 2024 بحضور المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية والهضبة عمرو دياب ومحمد شلبي والمنتج عيسي موسي والنجمتان اسعاد يونس ويسرا، كما حضرت النجمة العالمية سيلين ديون بأغنيتَيْن، فاجأت بهما والنجم أحمد حلمي.

 

65cbe4fea4.jpg
016bbe51dc.jpg
eaf1ce8721.jpg

 


واحيت الحفل النجمة اللبنانية نانسي عجرم 


وعلى صعيد الأزياء افتُتحت الحفلة، التي تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي على مستوى العالم، بلوحات إبداعية عدة من الأزياء، حضرت فيها الممثلة الأمريكية هالي بيري بفستانها الذي يُعَدُّ واحدًا من أشهر أزياء إيلي صعب في تاريخ جوائز الأوسكار.

 

45956882da.jpg
ba2fe70c65.jpg
4203d9c0f5.jpg
4dad6d4095.jpg
f5a6ae547c.jpg
محمد الشيخ

محمد الشيخ

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا