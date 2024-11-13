تشييع جنازة شقيقة شيخ الأزهر الشريف بمقابر العائلة فى الأقصر

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 13 نوفمبر 2024 02:34 مساءً - شيع الأهالى وعائلة الطيب والمئات من أبناء مدينة القرنة بالأقصر، اليوم الأربعاء، جثمان الحاجة سميحة محمد أحمد الطيب شقيقة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والتي وافتها المنية عن عمر يناهز 90 سنة، بعد أيام من حجزها داخل مستشفى الكرنك الدولى التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمدينة الأقصر، وذلك في مقابر العائلة بمدينة القرنة.

ونعى المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، المغفور لها بإذن الله شقيقة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف والتي وافتها المنية مساء أمس.

وأعرب المحافظ عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة الراحلة الكريمة داعيا المولى عز وجل، أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

كما تقدمت كافة القيادات التنفيذية بمحافظة الأقصر، بخالص العزاء والمواساة لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف في وفاة شقيقة فضيلته سائلين المولى عز وجل أن يتغمدها برحمته ويسكنها فسيح جناته.

وكانت قد شهدت مدينة الأقصر، مساء الثلاثاء، وفاة الشقيقة الكبرى للإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وهى الحاجة سميحة التي بلغت عمر 90 سنة قبل وفاتها، عقب دخولها لمستشفى الكرنك الدولى التابعة لهيئة الرعاية الصحية لتلقي الفحوصات الطبية اللازمة، وفارقت الحياة مساء.

وكانت قد دخلت الحاجة سميحة الطيب البالغة من العمر 90 سنة، إلى مستشفى الكرنك الدولى التابعة لهيئة الرعاية الصحية لتلقي الفحوصات الطبية اللازمة، منذ أسبوعين وتلقت الفحوصات الطبية داخلها، وقد زارها أشقاؤها الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والشيخ محمد الطيب وباقي أفراد العائلة، ولكنها فارقت الحياة مساء الثلاثاء.