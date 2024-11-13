يورى مرقدي “توكسيك” أغنية حقيقة تعبر عن الواقع

القاهرة - محمد ابراهيم - قال الفنان يورى مرقدى، أن أغنيته الجديدة "توكسيك"، هى أغنية حقيقة تعبر عن الواقع وطبيعة العلاقات العاطفية فى المجتماعات العربية خلال الوقت الحالى، وتمثل كثيرًا من الأشخاص الذين عاشوا نفس التجربة، وأن الأغنية الهدف منها التحرر من تلك العلاقات السامة والصعبة لذلك قام بكتباتها وتلحنيها لأنه عاش ذات المواقف من خلال مواقف عديدة لأشخاص حوله.

تفاصيل أغنية “توكسيك”

"توكسيك" من كلمات وألحان وتوزيع يورى مرقدى، ولاقت ردود أفعال كبيرة منذ طرحها الأسبوع الماضي، وتأتي ضمن عدة أغنيات عاد بها من جديد للمنافسة فى سوق الغناء العربى، حيث طرح من قبل أغنيتي "شوجر دادي"، و"أنا عربي".

معلومات عن يوري مرقدي

ويعتبر يورى مرقدي واحدًا من أهم نجوم الغناء في العالم العربي وله نجاحات عديدة من قبل، خاصة مع أغنية "عربي أنا" والتي أطلقت شهرته نحو مصاف العالمية وظهرت للنور منذ 23 عامًا، ليقرر إحياء أمجادها من جديد ولكن بأغنية مختلفة تمامًا حتى وإن كانت متشابهة في الاسم، لكنه تحمل طابعًا فكريًا وموسيقيًا سيكون مفاجئًا للجمهور.

ليكرر يوري مرقدي أفكاره الجذابة من خلال "شوجر دادي" التي يقدم من خلالها أفكاره الجديدة والمختلفة فى عالم تصوير الكليبات في الوطن العريى.