بداية قوية لإنطلاق مسلسل "نقطة سودة" في أولى حلقاته على أم بي سي مصر

القاهرة - محمد ابراهيم - انطلق منذ قليل مسلسل "نقطة سودة" في التاسعة مساءً عبر قناة "MBC مصر" في أحداث مثيرة وساخنة وبداية قوية أحدثت جدلًا كبيرًا لدى الجمهور والمشاهدين ويعرض المسلسل من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة السابعه ونص مساءا على قناة MBC مصر، فيما يعرض على قناة MBC1 مجمعا كل سبت في تمام الساعة 11:00 مساءً.

تامر جوزيف

ونشر المصور تامر جوزيف رمزي أثناء عرض الحلقه مجموعه من الصور المتميزة عبر صفحته الخاصه علي موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك" قائلًا:"صور من الحلقة الأولى لمسلسل "نقطة سودة".

وقال تامر جوزيف في تصريح صحافي له أنه تم عرض الحلقات المتتالية من المسلسل وهما الثانية والثالثة على منصة شاهد لمتابعه الجمهور الأحداث بشكل متواصل بعد مشاهده الحلقة الأولى وكثرة الأسئلة والتشويق.

وتابع تامر جوزيف عن العمل أول ماعرض عليه ورق المسلسل نال على إعجابه وجلس مع محمد أسامة في تحضيرات كثيرة جدًا حول القصه وكيفيه التصوير مضيفًا: "ساعدني في ذلك كلا من الديكور والإستايلست ".

وأوضح جوزيف عن التعب والمجهود المبذول في هذا المسلسل من معدات اضاءه.. لكي يظهر بالشكل الرائع كما شاهدنا في عرض الحلقه الاولي من كادرات تتميز بالشياكه والوضوح بمستوي احترافي ومهني يجذب المشاهدين.

وينتمي المسلسل المصري "نقطة سودة" لنوعية مسلسلات الإثارة والغموض والتشويق، كما ينتمي إلى فئة الأعمال ذات 15 حلقة فقط، حيث يتناول خطة شيطانية تنطلق أحداثها خلال الحلقات.

قصه المسلسل

تدور أحداث المسلسل حول رضوى وشقيقها صلاح يضعان خطة شيطانية للانتقام من عائلة السيوفي وإمبراطوريتها، لكن تلك الخطة تجد محاولة للتصدي لها من قبل الثنائي عمر وعلي السيوفي، وهو ما يتسبب في انعطاف الأمور بشكل خطير، حينما يقع الثنائي رضوى وعمر في حب بعضهما رغم العداء المشتعل بين الطرفين.

ويحاول المسلسل الإجابة عن عدد من التساؤلات الدرامية، وهل يمكن أن ينمو الحب في أجواء من الكراهية؟ وهل ينقلب الانتقام إلى اهتمام لتسود مشاعر المحبة بدلا من الحقد؟ وهو ما تجيب عنه أحداث المسلسل الذي يشهد البرومو الخاص به عدة أحداث مشوقة، بسبب الصراع الذي يعيشه الأبطال.

أبطال المسلسل

يشارك في المسلسل عددًا كبيرًا من النجوم أبرزهم: أحمد بدير، أحمد مجدي، أحمد فهمي فاء عامر،نضال الشافعي،ناهد رشدي،سماح أنور، سارة سلامة، ناهد السباعي، هدى الإتربي كما يشهد الظهور الأخير للفنان الراحل أشرف عبد الغفور، هو من تأليف الثلاثي محمد السوري وأمين جمال ومينا بيبو، وتصوير تامر جوزيف رمزي وإستايلست غادة وفيق وديكور نغم لوبس وإخراج محمد أسامة

والجدير بالذكر أن الفنانة الراحلة ناهد رشدي قد شاركت في هذا المسلسل قبل وفاتها في وكذلك الفنان الراحل أشرف عبد الغفور، ويعتبر المسلسل اهداء إلى أرواحهم.