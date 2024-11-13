إريكسن يعلن جاهزيته لمواجهة إسبانيا

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 13 نوفمبر 2024 02:57 مساءً - تحدث كريستيان إريكسن، لاعب المنتخب الدنماركي، عن جاهزيته للمشاركة أمام إسبانيا، ضمن دوري الأمم الأوروبية.

وكان إريكسن تعرض لإصابة بسبب مشكلات بدنية، دفعته للغياب عن صفوف فريقه، مانشستر يونايتد، لمدة أسبوعين، ولكنه شارك في اللقاء الأخير قبل التوقف، أمام ليستر سيتي.

وقال لاعب الشياطين الحمر خلال وجوده بمعسكر المنتخب: “الإصابة كانت عبارة عن حمل عضلي زائد ولكن طفيف ناتج عن اللعب كثيراً في وقت قصير. الجسم كان في حاجة إلى استراحة ولكنني جاهز حالياً لهذه المواجهة”.

وتقام المباراة، يوم الجمعة المقبل، ضمن الجولة الخامسة من دوري الأمم الأوروبية، علماً أن المنتخب الإسباني يحتل صدارة المجموعة برصيد 10 نقاط، ويأتي منتخب الدنمارك في المركز الثاني برصيد 7 نقاط.