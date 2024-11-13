ما أفضل وقت لتلقي الحامل لقاح الفيروس المخلوي؟

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 13 نوفمبر 2024 02:57 مساءً - متابعة: نازك عيسى

توصي الإرشادات الحالية بتلقيح الحوامل ضد الفيروس المخلوي التنفسي بين الأسبوعين 32 و36 من الحمل، لكن أبحاثًا جديدة تشير إلى أن التطعيم في وقت مبكر من هذا الإطار الزمني، أي قرب الأسبوع 32، يوفر أفضل حماية للمواليد الجدد.

أُجريت هذه الدراسة في مستشفى ماساتشوستس العام، وقالت الباحثة الرئيسية، أندريا إدلو: “يعد تلقي لقاح الفيروس المخلوي التنفسي أثناء الحمل وسيلة هامة يمكن للأمهات من خلالها حماية أطفالهن حديثي الولادة من هذا الفيروس”.

يسبب الفيروس المخلوي التنفسي عادة أعراضًا خفيفة تشبه أعراض البرد لدى معظم البالغين، لكنه قد يكون مميتًا للرضع. وقد أظهرت تقارير أمريكية أنه يُعد السبب الرئيسي لدخول الأطفال حديثي الولادة إلى المستشفى في الولايات المتحدة.

لتقييم تأثير توقيت تلقي اللقاح، قام الباحثون بقياس مستويات الأجسام المضادة للفيروس المخلوي التنفسي في الحبل السري عند الولادة لدى 124 امرأة تلقين اللقاح خلال الأسابيع 32-36 من الحمل. كما تم قياس مستويات هذه الأجسام المضادة في دم 29 رضيعًا يبلغون من العمر شهرين من نفس الأمهات.

وتبين من نتائج الدراسة أن تطعيم الأم ضد الفيروس المخلوي التنفسي قبل الولادة بخمسة أسابيع على الأقل أدى إلى نقل الأجسام المضادة للأم عبر المشيمة إلى المولود بكفاءة أكبر مقارنة بالتطعيم قبل الولادة بفترة أقصر، مثل أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع أو ثلاثة إلى أربعة أسابيع.