اجتماع أمراض الكلى والسكري يقصّر عمر القلب

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 13 نوفمبر 2024 02:57 مساءً - متابعة: نازك عيسى

كشفت دراسة جديدة أن مرضى السكري من النوع الثاني وأمراض الكلى قد يتعرضون لمشاكل في القلب قبل 28 عامًا من الأشخاص الذين لا يعانون من أي من الحالتين. وأظهرت النتائج أن النساء المصابات بالسكري وأمراض الكلى قد يصبن بمشاكل قلبية قبل 26 عامًا من الأشخاص الأصحاء.

وقالت الباحثة الرئيسية في الدراسة، فايشنافي كريشنان من جامعة نورث وسترن في شيكاغو: “تساعد نتائجنا في فهم مجموعة عوامل الخطر التي تساهم في زيادة احتمالات الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، بالإضافة إلى تحديد العمر الذي يمكن أن تبدأ فيه هذه المخاطر بالظهور”.

استخدم الباحثون بيانات المسح الصحي الفيدرالي في الولايات المتحدة بين عامي 2011 و2020 لتحليل العلاقة بين السكري من النوع الثاني وأمراض الكلى وأمراض القلب.

ويعتبر مرض الكلى والسكري من النوع 2 من العوامل الرئيسية في متلازمة القلب والأوعية الدموية والكلى والتمثيل الغذائي (CKM)، وهي مجموعة من المخاطر الصحية التي تنشأ من التفاعل بين أمراض القلب، مشاكل الكلى، السكري، والسمنة.

وأظهرت الدراسة أن الأشخاص الذين يعانون من أمراض الكلى المزمنة هم أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب قبل 8 سنوات مقارنةً بمن لديهم كلى سليمة. كما أن مرضى السكري من النوع 2 يتعرضون لخطر أكبر للإصابة بأمراض القلب قبل نحو عقد من الزمان مقارنة بالأشخاص غير المصابين بالسكري.

وعند الجمع بين الحالتين، تبين أن السكري وأمراض الكلى يعملا معًا لزيادة مخاطر أمراض القلب بشكل كبير. وفقًا للنتائج، يبدأ تأثير هذا الخطر في الظهور في سن 42 عامًا لدى النساء و35 عامًا لدى الرجال الذين يعانون من كلا الحالتين، أي قبل 26 و28 عامًا على التوالي مقارنة بالسن المتوقع لظهور مشاكل القلب.