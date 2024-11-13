نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأوقاف تستكمل المجلس العاشر في قراءة كتاب "الشفا بتعريف حقوق المصطفى" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تواصل وزارة الأوقاف قراءة كتاب "الشفا بتعريف حقوق المصطفى" لأبي الفضل القاضي عياض بن موسى اليحصبي (المتوفى: 544هـ)" في مجالس الإقراء بـواحد وستين مسجدًا، وذلك بعقد المجلس العاشر من مجالس قراءة الكتاب بداية من يوم السبت القادم الموافق: 16 / 11 / 2024م حتى يوم الجمعة الموافق: 22 / 11 / 2024م بعد صلاة العشاء، ويشتمل المجلس على موضوع: (بيان ما هو في حقه (صَلَّى اللَّه عَلَيْه وَسَلَّم) سب أَو نقص من تعريض أَو نص).

يأتي ذلك في إطار دور وزارة الأوقاف الدعوي والعلمي والتثقيفي، وحرصًا منها على تعظيم الاستفادة من مجالس الإقراء.