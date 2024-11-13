موعد مباراة تونس القادمة أمام منتخب مدغشقر في التصفيات المؤهلة لكأس امم افريقيا 2025 والقنوات الناقلة

انت الأن تتابع خبر موعد مباراة تونس القادمة أمام منتخب مدغشقر في التصفيات المؤهلة لكأس امم افريقيا 2025 والقنوات الناقل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بدء البحث من قبل الجمهور العربي عن موعد مباراة تونس القادمة، ويستعد المنتخب التونسي لملاقاة نظيره منتخب مدغشقر في اطار مباريات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس امم افريقيا 2025، وقد جاء نسور قرطاج في المركز الاول في ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط، وجاء منتخب مدغشقر في المركز الاخير برصيد نقطتين، ويأمل نسور قرطاج في الفوز بهذا اللقاء من أجل ضمن الوصول الي النهائيات بشكل رسمي، ومن خلال فقرات هذا المقال سنتعرف علي موعد مباراة تونس القادمة والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

موعد مباراة تونس القادمة

أعلن الاتحاد الافريقي لكرة القدم “الكاف” عن موعد مباراة تونس القادمة، حيث سيحل المنتخب التونسي ضيفاً ثقيلاً علي منتخب مدغشقر غدا الخميس الموافق 14 نوفمبر 2024 وذلك في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس امم افريقيا 2025، وستنطلق هذه المباراة في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة والسابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة ودولة الامارات العربية المتحدة، وذلك في المباراة التي يحتضنها ملعب لوفتيس فيرسفيلد غدا، وسيدخل ابناء تونس الخضراء هذه المباراة املين في الفوز واقتناص الثلاث نقاط من اجل العبور الي المرحلة القادمة.

القنوات الناقلة لمباراة تونس ومدغشقر

وتعد قناة بين سبورت القطرية من ضمن القنوات الناقلة لمباراة تونس ومدغشقر في التصفيات المؤهلة لكأس امم افريقيا 2025، وبالتالي قهي الناقل الحصري للمباراة في الشرق الاوسط وشمال افريقيا، وتأتي هذه المباراة كالتالي:

قناة beIN SPORTS HD 2

تردد القناة: 11013

القمر الصناعي: النايل سات

معدل الترميز: 27500

معامل الاستقطاب: افقي

جودة القناة: HD

تشكيل منتخب تونس المتوقع امام مدغشقر

وسيدخل منتخب تونس لقاء منتخب مدغشقر غدا بتشكيل مكون من: