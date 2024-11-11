حظك اليوم.. توقعات الابراج الثلاثاء 12-11-2024

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 11 نوفمبر 2024 07:34 صباحاً - حظك اليوم برج الحمل الثلاثاء 12-11-2024

مهنياً: إذا وجدت نفسك قلقاً عليك أن تبحث عن الراحة، ويستحسن عدم تنفيذ العمل المطلوب كونه واجباً عليك

عاطفياً: مهما حاولت إرجاء مصارحة الشريك، فإن الوضع قد يتفاقم ويزداد تعقيداً، وعندها يصبح ترميم العلاقة مستحيلاً

صحياً: إحذر الإكثار من تناول الكحول وتدخين النارجيلة والسهر يومياً حتى ساعة متأخرة من الليل.

حظك اليوم برج الثور الثلاثاء 12-11-2024

مهنياً: تظهر بعض التطوّرات اللافتة، وربّما تطرأ مسؤوليات ملحّة ومهمّة تسلّط الأضواء على مهارتك وقدرتك على تحمّل المصاعب.

عاطفياً: تبدو الملامح إيجابية في علاقاتك الشخصية مع الزوج أو الحبيب أو الأهل وتجد نفسك وسط أجواء حارّة جميلة.

صحياً: تستشير محيطك لتقف على آرائه بشأن مشروع سفر يتضمن نشاطات مفيدة للصحة.

حظك اليوم برج الجوزاء الثلاثاء 12-11-2024

مهنياً: قد تضيع عليك فرص أو تعيد الكرّة والمحاولات، على الرغم من ذلك عليك ان تتحرك وتنجز أعمالك في الوقت المطلوب.

عاطفياً: التساهل مع الشريك في موضوعات أساسية، قد يترك آثاراً إيجابية، وهذا سيؤدّي حتماً إلى نهاية سعيدة.

صحياً: إذا قمت ببعض المراجعات، تجد حلولاً لبعض لمشكلات الصحية، وتجاربك في هذا المجال خير دليل على ذلك.

حظك اليوم برج السرطان الثلاثاء 12-11-2024

مهنياً: تخترق دفاعات الآخرين مسجلاً لنفسك انتصارات متكررة، وتحظى بدعم بعض المسؤولين، وتنهي مسألة مهمة في مصلحتك، فأنت تتمتع بالقوة والشجاعة.

عاطفياً: الحظ يتحرك بسرعة لمصلحتك، شرط عدم الوقوع ضحية التحديات والانفعالات والتصرفات العشوائية التي تدفعك إلى التوصل إلى نتائج سليبية.

صحياً: تحتاج إلى ممارسة الرياضة وتنظيم وقتك وحياتك أكثر من ذلك، مما يعود عليك بالراحة والاستقرار الصحي والنفسي.

حظك اليوم برج الاسد الثلاثاء 12-11-2024

مهنياً: الحظ يبتسم لك ويطمئن بالك، وتبتعد أكثر عن اهتمامك بالشؤون المهنية لكن لا تترك منافساً يهزمك.

عاطفياً: بادر إلى مصارحة الشريك بما يراودك من أفكار، فالصراحة تعبّد الطريق أمامكما نحو خطوات مستقبلية واثقة.

صحياً: لا تكن متذمراً من القيام بساعة مشي كل يوم، فأنت تترافق مع أشخاص أعزاء عليك.

حظك اليوم برج العذراء الثلاثاء 12-11-2024

مهنياً: تواجه الكثير من العقبات في طريقك إلى النجاح، لكنك تتمتع بالقدرة على تخطيها من دون أن تدفع الثمن

عاطفياً: حين تفرض الغيرة نفسها تفسد العلاقة، وعندها لا بد من الإسراع لتوضيح النقاط لئلا يقع المحظور

صحياً: يتعرّض وضعك الصحي لبعض التراجع، بسبب الضغوط النفسية التي تخفّض المناعة والحصانة.

حظك اليوم برج الميزان الثلاثاء 12-11-2024

مهنياً: يقدم لك هذا اليوم فرصا مالية وعلاقات مزدهرة وتعديلات وتغييرات في المجال المادي، وانفراجات كبيرة وتقدير ونجاح وتعيش لحظات جميلة جدا

عاطفياً: يشهد هذا اليوم بعض التذمّر من الشريك، لأن تصرفاتك الأخيرة دفعته إلى القيام بردة فعل حاسمة في هذا الاتجاه.

صحياً: التنبه إلى نوعية المكوّنات في بعض الأطعمة ضروري جداً..

حظك اليوم برج العقرب الثلاثاء 12-11-2024

مهنياً: تبحث قضية مالية ملحّة وتضطر ربما إلى تسويات، لكنّ ذلك لن يدوم طويلاً وتعود الأمور إلى سابق عهدها من التطوّر.

عاطفياً: تبحث هذا اليوم عن التسلية واللهو والجمال والتناغم، لكن عليك الحذر من بعض الأعداء الذين ينصبون لك كمائن للإيقاع بينك وبين الشريك.

صحياً: حافظ على واقعيتك وابحث وضعاً صحياً بطريقة ذكية وحكيمة ومنطقية، لا تتصرف بعناد وتشبث.

حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 12-11-2024

مهنياً: قد تفقد السيطرة على بعض الأوضاع، أو تتبلبل الأجواء إذا كنت تعمل على مشروع ثقافي أو فكري على الاخص

عاطفياً: تتخلى عن مضايقة الحبيب بهوايات شخصيّة تمارسها بمفردك أو مع الأصدقاء وتبدي اهتماماً صادقاً برغباته وتصغي إليه باستمرار

صحياً: قد يصاب أحد الأشخاص المقرّبين منك جداً بوعكة صحية ما يسبب لك القلق.

حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 12-11-2024

مهنياً: خذ مصالح الآخرين بعين الاعتبار، ربما تضطر إلى تجميد مشروع إذا لم يبصر النور، وتثار بعض الإشكالات وتكون سبباً لتغييرات طارئة.

عاطفياً: من الممكن أن يلتقي الحب في ناد رياضي، أو لدى مشاركتك في مؤتمر أو مفاوضات في عملك، أو في أثناء تأدية خدمة لبعض المقربين.

صحياً: تحاشَ السير ساعات طويلة تحت أشعة الشمس، فبشرتك حساسة جداً ويمكن أن يسبب لك ذلك مشاكل في الجلد.

حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 12-11-2024

مهنياً: انتقال القمر الى البيت الثاني بيت المال يجعلك تحصل على مبالغ من مادية لم تتوقعها، وتبدوالاستثمارات واعدة على كل الصعد

عاطفياً: عبّر عن مشاعرك تجاه من تحب ولا تخف من رد فعله فهو ينتظر هذه الخطوة

صحياً: تبادل الحلول مع الأصدقاء بشأن التخلص من السمنة والاقتراحات المتعلقة بالقيام بنشاطات مفيدة.

حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 12-11-2024

مهنياً: نجاحات مهنية لافتة ودقة في التنفيذ وصولاً إلى النجاح، وهذا عنوان المرحلة المقبلة إذا قمت بالخطوات اللازمة

عاطفياً: لا تكن فظاً مع الشريك فغايته تبقى راحتك وسعادتك، واندفاعه قد يكون السبب في ارتكابه الأخطاء

صحياً: لا تتوقف فجأة عن ممارسة المشي يومياً، فهي الحل الوحيد للتخلص من آلام الظهر والرقبة