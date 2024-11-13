نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استمرار الزيارات المفاجئة لوكيل وزارة التعليم بالجيزة لتفقد سير العملية التعليمية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - واصل سعيد عطية، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، جولاته المفاجئة لمتابعة انتظام العملية التعليمية في مدارس إدارات كرداسة وبولاق الدكرور التعليمية.

بدأت الجولة صباح اليوم بتفقد عدد من مدارس إدارة كرداسة التعليمية، حيث شملت الزيارة مدارس عدة من بينها "أمجاد للتعليم الأساسي"، "الندى للتعليم الأساسي"، و"ناهيا للتعليم الأساسي"، حيث وجه وكيل الوزارة بضرورة تحسين نظافة المدارس وتطبيق معايير تقييم دقيقة للطلاب، مشددًا على تصحيح التقييمات بدلًا من استخدام كلمة "نظر". كما تفقد وكيل الوزارة عددًا من المعامل والفصول الدراسية، بالإضافة إلى مخازن الكتب في مدرسة "ناهيا للتعليم الأساسي"، حيث أمر بإعادة الكتب غير المستخدمة إلى مخازن الإدارة، وتفقد الفصل المجتمعي في نفس المدرسة.

وفي مدرسة "ناهيا الثانوية بنات"، نبه وكيل الوزارة على ضرورة صيانة الشاشات التي بها أعطال، مع التأكيد على تأمينها بشكل كامل. كما شملت الزيارة أيضًا "مدرسة ناهيا الإعدادية الحديثة"، حيث تم تفقد الفصول الدراسية ومعمل الحاسب الآلي.

انتقل بعد ذلك وكيل الوزارة إلى إدارة بولاق الدكرور التعليمية، حيث تفقد عدة مدارس من بينها "رفاعة الطهطاوي الثانوية بنين"، و"سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي الثانوية بنات"، بالإضافة إلى "مدرسة اللواء سامح سيف الليزل الرسمية للغات"، و"مدرسة اللواء عمر سليمان الرسمية المتميزة للغات". وأكد في زيارته على ضرورة الاهتمام بنظافة المدارس، وصيانة دورات المياه، فضلًا عن أهمية تفعيل حصص التربية الرياضية.

أثناء الجولة، تابع وكيل الوزارة مستوى الطلاب في القراءة والكتابة، وحرص على متابعة مدى اهتمامهم بكراسات الحصة والواجبات المدرسية. كما قام بمحاورة الطلاب وتقييمهم في مهارات القراءة والكتابة. وشدد على أهمية تصحيح كراسات الطلاب بشكل يومي باستخدام درجات بدلًا من كلمة "نظر".

وشملت التعليمات العامة التي أصدرها وكيل الوزارة ضرورة صيانة وتحديث الشاشات في المدارس الثانوية، والاهتمام بصيانة دورات المياه، واستمرار النظافة العامة بالمدارس. كما نبه على حصر نسب الغياب، وتطبيق لائحة الانضباط على الطلاب المتأخرين، مع ضرورة إرسال إنذارات لأولياء الأمور بخصوص غياب أبنائهم.

وفي ختام الزيارة، قدم وكيل الوزارة الشكر والتقدير للدكتورة نجوى عبد المعطي، مدير عام إدارة كرداسة التعليمية، ولجميع مديري المدارس على جهودهم في التزام الكثافات الطلابية المطلوبة وسد العجز في المعلمين. كما قرر تكريم ثلاث معلمات بمدرسة ناهيا للتعليم الأساسي، تقديرًا لتميزهن في إدارة الفصول المجتمعية، وهن:رشا جلال عبد الستار، وعلا عبد الفتاح محمد، وفايزة شعبان

كما قرر تكريم الأستاذ محمود فهمي من مدرسة اللواء عمر سليمان الرسمية المتميزة للغات، تقديرًا لانضباط العملية التعليمية داخل المدرسة.