نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إقرار استلام جهاز التابلت المدرسي: التزامات الطالب وولي الأمر للحفاظ على الجهاز وتسليمه عند انتهاء القيد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نموذجًا لإقرار توقيع كل من الطالب وولي الأمر عند استلام جهاز التابلت المدرسي. يتضمن الإقرار موافقة الطالب في الصف الأول الثانوي وولي أمره على تسليم الجهاز بعد انتهاء مرحلة الثانوية العامة، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على الجهاز وعدم العبث به أو تلفه أو فقدانه.

ويشتمل نموذج الإقرار، الذي يعد جزءًا من إجراءات تسليم جهاز التابلت للطلاب، على تعهد من ولي الأمر والطالب بالمحافظة على الجهاز في حالته الجيدة. ويشمل الإقرار أن الطالب قد استلم جهاز الحاسب اللوحي (التابلت) برقم مسلسل IMEI، وأنهما ملتزمان بعدم التسبب في أي تلف أو فقد للجهاز. وفي حال حدوث أي عطل أو تلف بسبب الطالب، يتعهد ولي الأمر بسداد قيمة الجهاز بالكامل، بما في ذلك كافة النفقات التي تكبدتها الوزارة. كما يلتزم ولي الأمر بتغطية تكاليف صيانة الجهاز في حال حدوث أي أعطال نتيجة لإهمال الطالب، وذلك عبر مراكز الصيانة المعتمدة من شركة سامسونج في مصر، على أن يتم الإصلاح فقط في تلك المراكز.

وتتضمن بنود الإقرار أيضًا تعهدًا من ولي الأمر بتسليم جهاز التابلت عند انتهاء قيد الطالب في المرحلة الثانوية لأي سبب كان، سواء بالنجاح أو لأسباب أخرى، مع ضرورة توقيع ولي الأمر والطالب وتدوين بياناتهما الشخصية ورقم الهوية.

