ديكو يزف نبأً سارًا لجماهير برشلونة

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أحمد جودة - القاهرة - طمأن البرتغالي ديكو المدير الرياضي لنادي برشلونة، جماهير “البارسا” على ملف تجديد عقد نجم الفريق.

ديكو: بيدري سيجدد عقده مع برشلونة

قال ديكو في تصريحاته لصحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، اليوم الأربعاء، إن نادي برشلونة قريب للغاية من تجديد عقد بيدري لاعب وسط الفريق الكتالوني.

وأوضح ديكو: "تجديد عقد بيدري سيحدث لأنه يريد النجاح في برشلونة".

وأضاف مدير برشلونة: “بيدري يريد أن يصنع التاريخ هنا. نحن نركز على الفوز بالألقاب المهمة هذا الموسم، وعلينا ضمان مستقبل اللاعبين الأساسيين وبيدري واحد منهم”.

وواصل: “سواء تم التجديد أم لا - وأعتقد أنه سيتم- هناك موسم آخر في العقد الحالي ونحن نركز على هذا الموسم لتحقيق أشياء مهمة، وأعتقد أن الأمور ستكون جيدة”.

وبحسب الصحفي الإيطالي نيكولو شيرا، فإن نادي برشلونة يقترب من حسم ملف تجديد عقد بيدري لمدة 4 سنوات، ليستمر مع الفريق الكتالوني حتى عام 2029.