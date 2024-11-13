نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وكيل الأزهر يعزي الإمام الأكبر في وفاة شقيقته في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقدم أ.د محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف بتقديم واجب العزاء في وفاة شقيقه الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وكتب الضويني عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” قائلًا: بمزيدٍ من الرضا بقضاء الله وقدره أتقدَّم بخالص العزاء وصادق المواساة إلى الإمام الأكبر أ. د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وإلى فضيلة الشيخ محمد الطيب، في وفاة شقيقتهما المغفور لها -بإذن الله تعالى- الحاجة سميحة محمد أحمد الطيب، وأدعو الله أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يجعل قبرها روضةً من رياض الجنة.

كما أتقدَّم بخالص العزاء إلى أفراد الأسرة الكريمة، وأدعو الله أن يرزقهم الصبر والسلوان.

"إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون".

يذكر أن قد توفتيت خلال الساعات الماضية شقيقة شيخ الأزهر الكبيرة الحاجة سميحة محمد أحمد الطيب، بعد تعرضها لوعكة صحية نقلت على أثرها إلى مستشفى الكرنك الدولي بمدينة الأقصر.