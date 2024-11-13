خلال زيارته لبيروت.. وزير الخارجية والهجرة يسلم شحنة المساعدات المصرية الرابعة إلى...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 13 نوفمبر 2024 11:28 صباحاً - استقبل السيد ناصر ياسين، وزير البيئة منسق لجنة الطوارئ اللبنانية، السيد وزير الخارجية والهجرة د. بدر عبد العاطي اليوم ١٣ نوفمبر لدى وصوله إلى مطار بيروت، حيث قام السيد وزير الخارجية بتسليم شحنة المساعدات المصرية الرابعة إلى لبنان الشقيق، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية بالاستمرار في الجسر الجوي المصري لتقديم كافة أوجه الدعم للبنان وشعبه الشقيق في مواجهة العدوان الإسرائيلي الغاشم، حيث أعلن سيادته أن الشحنة الجديدة من المساعدات الإغاثية المصرية تضمنت ٢١ طنا من المواد الغذائية ومستلزمات الإعاشة اللازمة، لتصل بذلك إجمالي المساعدات المصرية للبنان إلى ٨٨ طن.