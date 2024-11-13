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تدريب المكفوفين على استخدام الخط الثالث لمترو الأنفاق

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تدريب المكفوفين على استخدام الخط الثالث لمترو الأنفاق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل الخط الثالث لمترو الأنفاق، اليوم الأربعاء، وفدا جديدا من المدربين والمتدربين التابعين لمؤسسة بصيرة. 

وتعمل المؤسسة على دمج المعاقين بصريا في المجتمع وإعدادهم لممارسة كل مهام الحياة اليومية بسلامة وأمان بما في ذلك استخدام المواصلات العامة – وهو أحد العناصر الهامة للخدمات التي تقدمها شركة آر إيه تي بي ديف للنقل كايرو لعملائها.

وقام وفد بصيرة، مدعوما بفريق عمل الشركة، بتدريب المكفوفين على رحلتهم الكاملة خلال المترو بدءا من شراء التذاكر والوصول لبوابات الخروج والدخول وتحديد نهاية رصيف المترو وضمان سلامتهم خلال هذه الخطوات. 

وعبر المشاركون في التدريب عن تقديرهم للخدمات الصوتية المتاحة داخل المحطات والقطارات والتي تساعدهم في التعرف على مواعيد وصول القطار والمحطات التالية، فضلا عن كل التسهيلات التي تقدمها المحطات للقادرين باختلاف.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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