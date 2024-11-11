العالم اليوم - برشلونة يعلن مدة غياب نجميه ليفاندوفسكي ويامال

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 11 نوفمبر 2024 03:25 مساءً - يغيب مهاجم برشلونة روبرت ليفاندوفسكي وزميله الجناح الشاب لامين يامال عن منتخبي بولندا وإسبانيا في دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم هذا الشهر بسبب الإصابة.

وقال برشلونة متصدر الدوري الإسباني في بيان رسمي، الإثنين، إن ليفاندوفسكي يعاني من مشكلة في الظهر، وسيحصل على راحة لمدة 10 أيام تقريبا.

وأوضح أيضا أن يامال يعاني من شد في الكاحل، وسيغيب لمدة تتراوح بين أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.

وغاب يامال (17 عاما) عن خسارة برشلونة بهدف أمام ريال سوسيداد، الأحد، بينما شارك ليفاندوفسكي في المباراة بالكامل.

وشكل يامال وليفاندوفسكي والبرازيلي رافينيا قوة برشلونة في خط الهجوم، وهو الثلاثي الأكثر تسجيلاً هذا الموسم في البطولات الأوروبية الخمس الكبرى.