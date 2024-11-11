العالم اليوم - وزير خارجية إسرائيل: إنشاء دولة فلسطينية ليس أمرا "واقعيا"

انتم الان تتابعون خبر وزير خارجية إسرائيل: إنشاء دولة فلسطينية ليس أمرا "واقعيا" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 11 نوفمبر 2024 03:25 مساءً - قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، الإثنين، للصحفيين في القدس إن إنشاء دولة فلسطينية ذات سيادة ليس أمرا "واقعيا اليوم".

وقال الوزير المعيّن حديثا ردا على سؤال حول إبرام اتفاقيات سلام محتملة بعد إعادة انتخاب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة: "لا أعتقد أن هذا الموقف واقعي اليوم ويجب أن نكون واقعيين".

وأضاف: "بكلمة واحدة، لا"، معتبرا أن أي دولة فلسطينية مستقبلية ستكون "دولة حماس".

ومن المتوقع إعادة إحياء اتفاقيات السلام بين إسرائيل والدول العربية بعد انتخاب ترامب الأسبوع الماضي.

وفي الرياض، يعقد زعماء وقادة دول عربية وإسلامية قمة الإثنين لبحث الحرب في غزة ولبنان.

وكانت وزارة الخارجية السعودية أعلنت في أواخر أكتوبر عن القمة خلال الاجتماع الأول لتحالف دولي أنشئ بغرض الدفع قدما بحل الدولتين لإنهاء النزاع الإسرائيلي الفلسطيني.

واندلعت الحرب إثر هجوم حماس غير المسبوق على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، والذي تسبب بمقتل 1206 أشخاص غالبيتهم مدنيون، حسب تعداد لفرانس برس يستند لمعطيات رسمية. كما خطف خلال الهجوم 251 شخصا لا يزال 97 منهم محتجزين في غزة، ويقول الجيش إن 34 منهم ماتوا.

وتسبّبت الحملة العسكرية الإسرائيلية العنيفة في غزة بمقتل ما لا يقل عن 43603 فلسطينيا، معظمهم نساء وأطفال، وفق أحدث بيانات وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقة.

وفتح حزب الله ما يصفها بجبهة "إسناد" لغزة وحماس ضد إسرائيل في 8 أكتوبر 2023، تحوّلت حربا مفتوحة في 23 سبتمبر مع حملة قصف إسرائيلية مكثفة استهدفت بشكل رئيسي معاقل الحزب اللبناني.