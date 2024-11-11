نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ائتلاف أولياء الأمور يشيد بقرار التعليم حول التابلت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشادت داليا الحزاوي مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر بقرار وزارة التربية والتعليم الصادر اليوم باعتبار التابلت المسلم للطالب عهده شخصية لحين انتهاء الدراسة بمرحلة الثانوية العامة وذلك لأن إعادة استخدام التابلت سيحقق وفر للوزارة وبالتالي سيتم توجيه المخصصات المالية المرصودة لتوفير اجهزة التابلت لأعمال آخري مثل تهيئة الفصول والمعامل المدرسية وتزويد المدارس بأجهزة كمبيوتر للاهتمام بالشرح العملي.

وتابعت الحزاوي، كما نرجو أن يكون هناك اتجاه من الوزارة بتدريب الطلاب في المرحلة الثانوية علي نظام البابل شيت لتأهيلهم لامتحانات الثانوية العامة فمن غير المعقول أن يكون التعامل الوحيد للطالب على نظام البابل شيت في امتحانات الثانوية العامة وذلك حتى يعتاد الطالب الحل من خلاله ويكسر حاجز الرهبة والخوف من البابل شيت.

وأضافت الحزاوي: رصدنا تخوفات أولياء الأمور في عدم مقدرتهم تحمل ثمن جهاز التابلت إذا حدث له تلف خصوصا أن ثمن التابلت مبلغ كبير عليهم.

واختتمت: بالنسبة لأولياء أمور المدارس الخاصة فهم يتمنون أن تقوم الوزارة بطباعة الكتب المدرسية لهم بسعر مخفض بديلا لعدم استلامهم التابلت مثل زملائهم في المدارس الحكومية.