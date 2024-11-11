مناقشات عن اللغة والتذوق الفني في أنشطة قصور الثقافة بمطروح

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 11 نوفمبر 2024 03:32 مساءً - شهد فرع ثقافة مطروح عددا من الأنشطة الثقافية والفنية ضمن أجندة فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، في إطار برامج وزارة الثقافة بالمبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان".

وأقام قصر ثقافة مطروح محاضرة بعنوان "تطورات البلاغة العربية"، بالمدرسة الثانوية العسكرية، ناقش خلالها د. فارس عبد الشافي، نشأة اللغة العربية وتطور علم البلاغة، مشيرا إلى ضرورة الحفاظ على اللغة من الاندثار وتعزيز استخدامها في مختلف المجالات.

وفي الجانب الفني لأنشطة الفرع، قدم نادي التذوق البصري لقاء بمركز الشباب والرياضة، بعنوان "الضوء في العمل الفني"، تحدث خلاله الفنان أشرف النوبي، عن أساسيات الإضاءة في الأعمال الفنية ودورها في خلق أجواء تعبيرية مميزة.

كما أقيمت ورشة لتعليم "خط الثُلث"، عرفت خلالها فريزة إمبابي، مدرب بمعهد الخط العربي، الرواد كيفية كتابة الحروف العربية من خلال عدة تدريبات خاصة بالمستوى الأول.

من ناحية أخرى، وضمن الأنشطة المقامة بإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، برئاسة أحمد درويش، وفرع ثقافة مطروح، برئاسة محمد حمدي، أقيمت محاضرة بعنوان "مخاطر الترويج للشائعات"، تناول خلالها الشيخ كارم عفيفي، أمين عام رابطة خريجي الأزهر الشريف، خطورة ترويج الأخبار الزائفة وأثرها السلبي على المجتمع، كزعزعة الاستقرار وإشاعة الفتن.