ولي العهد السعودي: فلسطين مؤهلة لعضوية كاملة بالأمم المتحدة

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 11 نوفمبر 2024 03:32 مساءً - أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أن المملكة تجدد إدانتها لجرائم الإبادة الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ولبنان.

وأكد ولي العهد السعودي، خلال كلمته أمام القمة العربية الإسلامية غير العادية، المنعقدة بالعاصمة الرياض، اليوم الاثنين، مركزية القضية الفلسطينية، إذ نجحنا في حشد مزيد من الدول للاعتراف بدولة فلسطين.

وشدد على رفض السعودية القاطع للاعتداءات الإسرائيلية في غزة، مؤكدًا أن فلسطين مؤهلة لعضوية كاملة بالأمم المتحدة.

وأدان ولي العهد السعودي، العمليات العسكرية الإسرائيلية التي استهدفت الأراضي اللبنانية، معربًا عن شجب المملكة لمنع وكالة "أونروا" من القيام بدورها.

وجدد، رفض بلاده الهجمات على إيران، مؤكدًا أن القمة العربية الإسلامية تنعقد في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين.

كما أكد ولي العهد السعودي، ضرورة قيام دولة فلسطينية، مشيرًا إلى أن بلاده أطلقت مبادرة عالمية لدعم حل الدولتين.

وانطلقت، اليوم الاثنين، القمة الطارئة الثانية لمنظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية، المنعقدة في العاصمة السعودية الرياض، بمشاركة 57 دولة، وحضور عدد من زعماء الدول العربية، والمخصصة لبحث تطورات الأوضاع في المنطقة، خاصة على الساحتين الفلسطينية واللبنانية، وتطورات الأوضاع الراهنة في المنطقة.