مركز المعلومات والتحول الرقمي يعقد ندوة لتطوير مهارات العاملين إلكترونيًّا

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 11 نوفمبر 2024 03:32 مساءً - عقدت الإدارة العامة لمركز المعلومات والتحول الرقمي بجامعة الأزهر برئاسة المهندسة منى ماهر، دورة تدريبية لتطوير مهارات العاملين بالجامعة بعنوان: "كيفية التعامل مع البريد الإلكتروني وإنشاء رسائل إلكترونية بطريقة احترافية باللغتين العربية والإنجليزية"، حاضرت فيها الأستاذة رضوى محمد أمين.

هدفت الدورة إلى تحديث وتطوير مهارات العاملين وبيئة العمل في الجامعة؛ لتواكب التغييرات الحالية في تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي بين العاملين في الجامعة؛ حيث تم تدريب العاملين على إنشاء البريد الإلكتروني بأنواعه بشكل آمن، وشرح آلية التعامل مع الأدوات والإعدادات البرمجية؛ وصولًا إلى إنشاء رسالة بريدية نموذجية بطريقة احترافية باللغتين العربية والإنجليزية وتتبعها ومتابعة الردود عليها.

واختتمت الدورة بتوزيع شهادات التقدير على الحاضرين؛ لتشجيعهم على الممارسة التطبيقية لما تعلموه من برمجة، ونقل التجربة إلى زملائهم بما يسهم في تطوير وتحديث بيئة العمل داخل الجامعة.

تأتي الدورة التدريبية في إطار سعي الإدارة العامة لمركز المعلومات والتحول الرقمي بجامعة الأزهر إلى تطوير بيئة العمل بالجامعة؛ تطبيقًا لرؤية مصر ٢٠٣٠م برعاية فضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمد فكري، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، وبتوجيهات الأستاذ محمد عبد الخالق، أمين عام الجامعة والأستاذ أشرف علي عطية، الأمين العام المساعد، والمهندسة منى ماهر، مدير عام مركز المعلومات والتحول الرقمي.