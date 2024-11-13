أبو الغيط يستقبل المبعوث الخاص لسكرتير عام الأمم المتحدة إلى السودان

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أحمد جودة - القاهرة - استقبل أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم 13 نوفمبر الجاري السيد رمطان لعمامرة المبعوث الخاص للسكرتير العام للأمم المتحدة للسودان، وعقد الجانبان جلسة مباحثات موسعة حول تطورات الأوضاع في السودان في ظل استمرار الحرب بتبعاتها الانسانية الهائلة.

وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، أن المبعوث الخاص اطلع الامين العام على اخر تطورات الوضع العسكري على الأرض في السودان، وكذلك على الخطوات والجهود التي سيقوم بها خلال الفترة القادمة، والتي تهدف إلى تقريب وجهات نظر الفرقاء السودانيين.

وقال رشدي، إن لعمامرة شدد على أهمية توثيق التعاون مع الجامعة العربية خلال الفترة القادمة، خاصة في ضوء المبادرة التي اطلقها أبو الغيط، في يوليو الماضي، والرامية لتنسيق المواقف الدولية والإقليمية.

وأكد الأمين العام للجامعة العربية على المحددات التي ترسم موقف الجامعة حيال الازمة في السودان؛ وعلى رأسها وحدة جمهورية السودان وسيادتها وسلامة أراضيها وضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية ومنع أي تدخل خارجي في الشؤون السودانية، واطلاق حوار وطني سوداني شامل لا يستثني أحدًا.

وأكد الجانبان على أهمية تضافر الجهود الدولية والاقليمية لوقف الحرب وانقاذ الشعب السوداني من الموت والوضع الإنساني المتدهور وأزمة الغذاء المتفاقمة.