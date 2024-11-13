نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظة الجيزة: رفع 280 طن مخلفات من قطعة أرض وتحويلها لساحة انتظار سيارات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بسرعة إزالة أسباب عدد من الشكاوى الواردة على الصفحة الرسمية للمحافظة وذلك فى إطار حرص المحافظة لرفع مستوى الخدمات والاستجابة الفورية للشكاوى المقدمة من قبلهم .

وتنفيذًا لتوجيهات محافظ الجيزة قامت الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالتنسيق مع إدارة النظافة بحى الهرم برفع ٢٨٠ طن من المخلفات الكائنة بقطعة أرض متروكة بشارع عامر المتفرع من نبيل طه بمنطقة الطالبية فيصل إلي جانب فرد كميات من الرمال وتمهيدها وتجهيزها كساحه لانتظار السيارات للمواطنين وكذا رفع تجمعات القمامة من شارع الإمام الغزالى المتفرع من اللبينى.

كما قامت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة بإصلاح كسر بخط مياه قطر 12 بوصة بشارع الجمعية الزراعية بقرية برطس وإعادة ضخ المياه بصورة طبيعية لقرى القيراطيين والأبعدية وسقيل.

كما قام مركز ومدينة أبو النمرس بالاستجابة للشكوى الواردة الخاصة بوجود تجمعات للمياه بنفق المشاة بشارع المدرسة بمنيل شيحة الامر الذي يمثل خطورة على سلامة المواطنين حيث تم شفط تجمعات المياه وإجراء الصيانات اللازمة وإزالة أسباب الشكوى.

وقد كلف المهندس عادل النجار محافظ الجيزة حي الهرم بالاستجابة الفورية لشكوى المواطنين بطريق كعبيش من سقوط كابل كهربائي رئيسي من أعلى كوبري الوصلة بالطريق الدائري لما يمثله من خطورة على سلامة المواطنين.

حيث تم التنسيق مع الهيئة العامة للطرق والكباري ورفع الكابل وإزالة اسباب الشكوى حفاظا على سلامة المواطنين مع المراجعة الدورية لكافة أعمدة الإنارة والكابلات الكهربائية بالقطاع.

كما قامت محافظة الجيزة من خلال حي الهرم بالاستجابة لشكوى المواطنين بشارع الحرمين الواقع بنهاية شارع فيصل برفع كافة الإشغالات والتعديات للمحال والباعة الجائلين والسيارات المتهالكة.

IMG-20241113-WA0007

IMG-20241113-WA0008

IMG-20241113-WA0005

IMG-20241113-WA0006