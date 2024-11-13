وزير الخارجية: زيارتي لبيروت في ظرف عصيب للوقوف مع الشعب اللبناني

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 13 نوفمبر 2024 03:36 مساءً - أكد الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية، أن زيارته إلى لبنان تأتي بتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي، لنقل رسالة تضامن كامل ودعم من القيادة المصرية والحكومة والشعب المصري إلى شعب لبنان الشقيق وللحكومة اللبنانية.

وأشار خلال مؤتمر صحفي نقلته "القاهرة الإخبارية"، إلى أن زيارته إلى لبنان تأتي في هذا الظرف العصيب، مشددا على أن مصر لن تألو جهدا في العمل على الوقف الفوري لهذا العدوان الغاشم والتوصل إلى وقف لإطلاق النار بأسرع وقت ممكن، حفاظا على مقدرات الشعب اللبناني.

وأوضح أن مصر تقف إلى جانب لبنان بشكل كامل وهي تقدم كل أشكال الدعم الممكنة لمساعدة هذا الشعب الشقيق في هذه المحنة.

وتابع: “جاء بالشحنة الرابعة في إطار الجسر الجوي الذي تقيمه السلطات المصرية والحكومة المصرية لدعم الشعب اللبناني الشقيق وهذه ليست منحة من مصر وإنما هو واجب ومسؤولية مصر تجاه أشقائها في لبنان”.