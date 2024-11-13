"حزب الله": استهدفنا للمرة الأولى بمسيّرات قاعدة الكريا مقر وزارة الدفاع الإسرائيلية

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن "حزب الله" اللبناني أنه استهدف اليوم الأربعاء، وللمرة الأولى، قاعدة الكريا في مدينة تل أبيب وسط إسرائيل، بسرب من المسيّرات الانقضاضية النوعية، مؤكدا إصابة الأهداف بدقة.

وقال "حزب الله" في بيانه: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعا عن لبنان ‏وشعبه، ‏وفي إطار ‏سلسلة "عمليات خيبر"، وبنداء "لبيك ‏يا نصر الله"، شنت المُقاومة الإسلامية، عند الساعة 03:30 من بعد ظهر اليوم الأربعاء، وللمرة الأولى، هجوما جويا بسرب من المسيّرات الانقضاضية النوعية، على قاعدة الكريا (مقر وزارة الحرب وهيئة الأركان العامة الإسرائيلية، وغرفة إدارة الحرب، وهيئة الرقابة والسيطرة الحربيّة لسلاح الجو) في مدينة "تل أبيب"، وأصابت أهدافها بدقة".

من جهته، أصدر الجيش الإسرائيلي بعد ظهر اليوم، بيانين منفصلين جاء فيهما:

- "قبل قليل، انطلقت صفارات الإنذار في منطقتي الجليل الغربي والأعلى، بعد رصد هدف جوي مشبوه اجتاز من لبنان إلى داخل الأراضي الإسرائيلية. ويقوم سلاح الجو الإسرائيلي بمراقبة الهدف، وما زال الحادث مستمرا. ويُطلب من الجمهور الاستمرار في اتباع الإرشادات الدفاعية لقيادة الجبهة الداخلية".

- "بعد سماع صفارات الإنذار قبل قليل في عدد من المناطق في شمال إسرائيل، اعترض سلاح الجو الإسرائيلي طائرتين دون طيار تسللتا إلى داخل الأراضي الإسرائيلية. انتهى الحدث، ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات".