وزير الطيران المدني يلتقي السفير الفرنسي لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي

استقبل الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني بمقر ديوان عام الوزارة السفير إريك شفاليه السفير الفرنسي لدى جمهورية مصر العربية ، وذلك لتعزيز أوجه التعاون المشترك ودعم العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف أنشطة الطيران المدني. حيث يأتى هذ اللقاء في ضوء العلاقات التاريخية والثقافية التي تجمع بين مصر وفرنسا والممتدة لسنوات طويلة ؛ والتى شهدت نموًا كبيرًا خلال الفترة الأخيرة على كافه الأصعدة،.

هذا وقد بحث الجانبان عدداً من الموضوعات المشتركه ، من بينها دراسة إمكانية تعديل الاتفاقية الثنائية فى مجال النقل الجوى والموقعة بين سلطتي الطيران المدني المصري والفرنسي، وسبل دفع جهود الشراكة الفعالة في مجال تطوير المطارات والأرصاد الجوية والتقنيات الحديثة والمتطورة في مجال النقل الجوي.

وفي مستهل اللقاء، رحب وزير الطيران بالسفير الفرنسي والوفد المرافق له ، معربًا عن سعادته بهذا اللقاء الذي يؤكد على قوة وعمق العلاقات الوطيدة التي تجمع بين البلدين الصديقين. حيث استعرض الوزير خطة الوزارة وجهودها التنموية في مواصلة مشروعات التطوير والتي يأتي على رأسها تطوير قطاع المطارات المصرية من حيث الاداره والتشغيل ، والاهتمام بمشروعات البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات المقدمة،. لاسيما في ضوء الإمكانيات التي يحظى بها قطاع الطيران المدني المصري، مضيفًا بأن الوزارة تحرص على تعميق أطر التعاون والتنسيق الفعال مع شركائها الاستراتيجيين في كافة المجالات ، خاصة وأن فرنسا تعد شريكا تجاريًا واقتصاديًا بالغ الأهمية بالنسبه لقطاع الطيران المدني المصري بشكل خاص و للدولة المصريه بشكل عام .