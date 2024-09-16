شيخ الأزهر يهدى الرئيس السيسي النسخة الأولى من ترجمة معانى القرآن للإنجليزية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 16 سبتمبر 2024 02:35 مساءً - أهدى الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، الرئيس عبد الفتاح السيسي النسخة الأولى من ترجمة معانى القرآن الكريم إلى اللغة الإنجليزية، خلال حضوره احتفالية وزارة الاوقاف بذكرى المولد النبوي الشريف.

وقال الشيخ أحمد الطيب، إن هذه النسخة أول ترجمة تصدر عن مركز الترجمة بالأزهر الشريف لتعريف أبناء المسلمين بمعانى القران الكريم ممن لا يتحدثون اللغة العربية وتعليمهم دستور المسلمين وهدي السماء.

يحضر الاحتفالية، فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، وعدد من علماء الأزهر والأوقاف.

ومن المقرر أن يتم خلال الاحتفال تكريم بعض الشخصيات ممن أثروا في الفكر الإسلامي الرشيد بعلمهم وجهدهم وتقديرا لتفانيهم في العمل الدعوي.