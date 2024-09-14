متحدث الوزراء: محاسبة المقصرين في حادث قطارى الزقازيق والتحقيقات جارية

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 14 سبتمبر 2024 08:30 مساءً - أكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن رئيس الوزراء وجه على الفور بتشكيل لجنة من المختصين للوقوف على الأسباب التي أدت لوقوع حادث قطار الزقازيق، مشددا على أنه سيتم محاسبة المقصرين بعد ثبوت التقصير وإثبات الحادث.

وأضاف المستشار محمد الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية بقناة اكسترا نيوز، أنه فيما يتعلق بتقديم الدعم للمصبين وجه رئيس الوزراء، وزارة الصحة والسكان والتعليم العالي بسرعة التعامل مع الحادث وتقديم الرعاية والعلاج للمصابين، مضيفا: "لدينا مستشفيات تابعة للصحة والتعليم العالي ويتم استقبال المصابين وتقديم كافة سبل العلاج اللازم".

وتابع: "وتم توجيه وزارة التضامن الاجتماعي بتقديم كافة سبل الدعم والتعويضات سواء للمصابين وأسر المصابين وسيتم تقديم الرعاية اللازمة"، مشيرا إلى أن التحقيقات جارية لكشف الملابسات الكاملة لحادث تصادم قطاري الزقازيق.