قناة أبوظبى الرياضية تعلن إذاعة مباراتى الأهلي والزمالك فى بداية مشوار أفريقيا

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 12 سبتمبر 2024 08:30 مساءً - يستعد ناديا الأهلى والزمالك لبداية مشوارهما في دورى أبطال أفريقيا والكونفدرالية عندما يحل الأول ضيفا على جورماهيا الكينى يوم الأحد المقبل، في ذهاب دور الـ32 للبطولة المتوج بها في الموسم الماضى، والثانى فى ضيافة الشرطة الكينى يوم السبت.

وأعلنت قناة أبوظبى الرياضية عن نقل مباراتى الشرطة ضد الزمالك فى الثالثة عصر السبت وجورماهيا ضد الأهلي عبر قنواتها والمقررة في الثالثة عصر الأحد بتوقيت القاهرة، لكن لم يتم الكشف عما إذا كانت المباراة سيتم نقلها على قنوات أبوظبى المفتوحة أو المشفرة.

من ناحية أخرى، قال سامي قمصان المدرب العام والقائم بأعمال مدير الكرة بفريق الاهلى إنه بناءً على ‏رؤية الجهاز الفني تم قيد الرباعي الصاعد أحمد عابدين ويوسف عبدالحفيظ ‏وسمير محمد ومصطفى أبوالخير في القائمة الإفريقية ويحق للفريق الاستفادة من ‏جهودهم ابتداءً من دور المجموعات ، فضلًا عن اتمام قيد عمر الساعي في ‏ذات القائمة منذ الانتهاء من إجراءات انتقاله للأهلي من الإسماعيلي قبل أسبوعين.‏

وكانت اللجنة التنفيذية بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف قد منحت مهلة لمد فترة القيد لناديي الأهلي والزمالك فيما يخص قائمة الفريقين المشاركة في السوبر الإفريقي، والمقرر اقامته بملعب آرينا بالمملكة العربية السعودية يوم 27 سبتمبر الجاري.

تنتهي اليوم الخميس، المهلة التي منحتها اللجنة التنفيذية بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف لناديي الأهلي والزمالك فيما يخص قائمة الأهلي والزمالك المشاركة في السوبر الإفريقي.

كان مقررا أن يتم غلق باب القيد 31 أغسطس وهو موعد إرسال قائمة السوبر الأفريقى، لكن وافقت على تمديد القيد حتى 12 سبتمبر، بشرط عدم مشاركة اللاعبين الجدد المقيدين بعد 31 أغسطس في مباريات الدور التمهيدي الثاني لمسابقتي دوري الأبطال وكأس الكونفيدرالية.