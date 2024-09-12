الرئيس السيسي: نتطلع لخروج قمة المستقبل بنتائج تحقق الأمن والتنمية

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 12 سبتمبر 2024 06:31 مساءً - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى إن مصر تتطلع لأن تخرج قمة المستقبل 2024 بنتائج ملموسة تدفع التغيير الحقيقى، تنفيذا التعهدات الدولية بتوفير الأمن وتحقيق التنمية المستدامة لجميع شعوب العالم بلا استثناء.

جاء ذلك خلال كلمة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال جلسة الدعوة العالمية بشأن مؤتمر القمة المعني بالمستقبل 2024 -الحدث العالمي الافتراضي "نداء عالمي لقمة المستقبل"- نقلتها اكسترا نيوز.

وكان أكد الرئيس السيسى أهمية حصول دول الجنوب على التمويل اللازم لتحقيق التنمية المستدامة.

الفقر

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسى إنه يجب تعزيز جهود القضاء على الفقر والجوع على المستوى العالمى.